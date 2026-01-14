Tottenham anuncia contratação de astro do Atlético de Madrid

O Tottenham anunciou nesta quarta-feira (14) a contratação do meio-campista Conor Gallagher, que estava no Atlético de Madrid. O inglês de 25 anos chega em definitivo ao clube londrino após acordo com os espanhóis por cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 251 milhões), assinando contrato de longo prazo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gallagher era um desejo antigo do Tottenham, monitorado pelo clube em janelas anteriores, ainda antes de sua transferência ao Atlético. A negociação avançou rapidamente nos últimos dias, em meio à concorrência do Aston Villa, que demonstrou interesse, mas esbarrou em limitações financeiras. A diretoria dos Spurs agiu de forma decisiva e concretizou a contratação para atender a uma necessidade imediata do elenco, especialmente no setor de meio-campo, afetado por lesões e ausências recentes.

continua após a publicidade

– Estou muito feliz e empolgado por estar aqui, dando o próximo passo da minha carreira em um clube incrível. Eu queria ser jogador do Tottenham, e felizmente o clube sentiu o mesmo. Foi tudo muito fácil, aconteceu rápido e estou pronto para entrar em campo – afirmou Gallagher, em comunicado oficial.

Conor Gallagher retorna à Premier League

A chegada de Gallagher amplia as opções do técnico Thomas Frank em um momento delicado da temporada. Rodrigo Bentancur está fora por lesão no tendão da coxa, enquanto Lucas Bergvall também se recupera fisicamente. Além disso, Pape Matar Sarr está ausente por conta da disputa da Copa Africana de Nações. O cenário acelerou a busca por um meio-campista com intensidade, experiência e capacidade de impacto imediato.

continua após a publicidade

Gallagher retorna à Premier League após defender o Atlético de Madrid em 77 partidas oficiais, com sete gols e sete assistências sob o comando de Diego Simeone. Apesar de não ter se consolidado como titular absoluto, foi peça frequente na rotação do elenco e acumulou mais de 3.600 minutos em campo, atuando em diferentes funções no meio-campo. Na atual temporada, havia iniciado apenas quatro jogos de La Liga como titular, o que facilitou a negociação.

Gallagher em ação no Atlético de Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Formado nas categorias de base do Chelsea, Gallagher construiu boa parte de sua reputação no futebol inglês por sua intensidade, capacidade de pressão e leitura de jogo sem a bola. Antes de chegar ao Atlético, somava passagens por Charlton, Swansea, West Bromwich Albion e Crystal Palace, além de ter se firmado no time principal dos Blues a partir da temporada 2022/23. Em 2023/24, chegou a usar a braçadeira de capitão do Chelsea em diversas partidas, em meio às ausências de Reece James e Ben Chilwell.

– Conor é um meio-campista de altíssimo nível, alguém que trabalhamos muito para trazer. Ainda é jovem, mas já tem enorme experiência na Premier League, em La Liga e também com a seleção inglesa. Ele traz liderança, maturidade, personalidade e uma capacidade física que vai fortalecer um setor-chave do time – destacou Thomas Frank.

➡️ Quer comprar ingressos da Premier League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Ticktes e garanta já o seu!

Contratado pelo Atlético de Madrid em 2024, Gallagher chegou como uma aposta para dar mais dinamismo ao meio-campo rojiblanco. Embora tenha sido utilizado com frequência, nunca se firmou como dono da posição nos planos de Simeone, atuando muitas vezes como peça de equilíbrio e intensidade, especialmente em jogos de maior exigência física. Ainda assim, foi um dos poucos jogadores a estar disponível em praticamente todos os compromissos da equipe na temporada.

A venda representa para o Atlético a recuperação do investimento feito no jogador, além de abrir espaço na folha salarial e no elenco para novas movimentações na janela. Internamente, o clube espanhol já trabalha na busca por um substituto para recompor a rotação do meio-campo, especialmente considerando o calendário apertado da segunda metade da temporada.

Do lado inglês, o Tottenham vê Gallagher como um reforço estratégico não apenas para suprir ausências, mas também para elevar o nível competitivo do setor. O jogador tem 136 partidas disputadas na Premier League e soma convocações regulares para a seleção da Inglaterra, com participações na Eurocopa de 2024. A expectativa é que o retorno ao futebol inglês aumente sua visibilidade e suas chances de se manter no radar da equipe nacional em ano de Copa do Mundo.

O Tottenham volta a campo no próximo sábado (17), quando enfrenta o West Ham pela Premier League, em duelo marcado para Londres. A tendência é que Gallagher seja integrado rapidamente ao elenco e fique à disposição para os próximos compromissos, reforçando um meio-campo que busca maior intensidade, ritmo e presença ofensiva na sequência da temporada.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.