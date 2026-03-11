Algoz do Flamengo vira assunto em rodada da Champions League: 'Na nossa vez'

O primeiro tempo de Paris Saint Germain e Chelsea, desta quarta-feira (11), pelas oitavas de final da Champions League, foi marcado por uma falha do goleiro Matvei Safanov. Diante do cenário, torcedores do Flamengo aproveitaram o momento para relembrar o momento em que o russo foi algoz do clube carioca no Mundial de Clubes de 2025.

continua após a publicidade

➡️Vidente aponta resultado de Flamengo x Cruzeiro no Brasileirão

A falha do arqueiro aconteceu no lance do gol do Chelsea. Aos 27 minutos, Malo Gusto recebeu um lançamento na medida na área do clube parisiense. Sem pensar duas vezes, o lateral dominou e chutou logo em seguida para marcar.

Ao tentar realizar a defesa da finalização, o Safanov chegou a tocar na bola, mas não conseguiu tirá-la da trajetória do gol. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo e europeus repercutiram o erro do goleiro russo. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tradução: "Safanov deveria ter defendido aquele lance".

🤑 Aposte em jogos da Champions League! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável