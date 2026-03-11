menu hamburguer
Veja gols de PSG x Chelsea: Dembélé faz golaço pela Champions

Equipe parisisense vence por 2 a 1

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
18:05
Ousmane Dembélé finaliza em jogo entre PSG e Chelsea pela Champions League (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
imagem cameraOusmane Dembélé finaliza em jogo entre PSG e Chelsea pela Champions League (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG vai vencendo o Chelsea por 2 a 1, nesta quarta-feira (11), pelas oitavas de final da Champions League, no Parc des Princes, em Paris (FRA). Na partida, os parisienses começaram melhores, e abriram o placar com Barcola. Os Blues reagiram e empataram com Malo Gusto, mas Ousmane Dembélé fez belo gol para devolver a vantagem ao time da casa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja os gols de PSG x Chelsea

Gol de Barcola - PSG 1x0 Chelsea - 10'

Gol de Malo Gusto - PSG 1x1 Chelsea - 28'

Gol de Ousmane Dembélé - PSG 2x1 Chelsea - 40'

Como foi o primeiro tempo?

A partida começou com o Chelsea levando perigo no primeiro lance em velocidade com Cole Palmer, que cruzou rasteiro para João Pedro, que não conseguiu finalizar com precisão ao gol. O Paris Saint-Germain respondeu logo na sequência, após encurralar os Blues no campo de defesa, os parisienses abriram o placar com Barcola, que recebeu livre na área após passe de cabeça de João Neves e bateu firme para superar o goleiro Jorgensen.

No decorrer da partida, o Chelsea não se abalou com o gol sofrido e seguiu com mais presença de ataque, com chances de João Pedro e Pedro Neto. O PSG também chegou e quase fez o segundo, mais uma vez com Barcola, mas Jorgensen fez grande defesa. Na sequência, aos 28', Enzo Fernández lançou para Malo Gusto, que invadiu a área e finalizou forte para superar Safonov.

O Chelsea seguia melhor, apostando em escapadas em velocidade. Em nova chegada, Malo Gusto cruzou rasteiro para Palmer, que pegou de primeira, mas Safonov pegou. No contra-ataque, Ousmane Dembélé saiu em disparada ao ataque, driblou Wesley Fofana e bateu cruzado para devolver a vantagem ao Paris Saint-Germain antes do intervalo.

Ousmane Dembélé comemora gol em jogo entre PSG e Chelsea pela Champions League (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
Ousmane Dembélé comemora gol em jogo entre PSG e Chelsea pela Champions League (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

➡️ Aposte nos jogos do futebol internacional!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

