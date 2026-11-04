A Fifa realizou uma nova vistoria no CT Rei Pelé, visando à Copa do Mundo Feminina de 2027. A visita teve como objetivo analisar a estrutura interna do Peixe e avaliar mudanças que foram realizadas. A instalação será uma das opções para as seleções se estabelecerem durante o Mundial, mas ainda não há confirmação de qual instituição ficará no local.

De acordo com apuração do Lance!, representantes da seleção dos Estados Unidos, tetracampeã mundial, já estiveram no local em outra oportunidade para avaliar o CT. A expectativa é que, com a proximidade da Copa, mais representantes de outras seleções também visitem a instalação.

continua após a publicidade

Mudanças no CT e novas tecnologias

As principais melhorias, de acordo com apuração da reportagem com pessoas que estiveram no CT durante a vistoria da Fifa, são voltadas para as novas tecnologias instaladas no local de treinamento, como a área de recovery, que teve a instalação de duas câmaras hiperbáricas e de uma cápsula de flutuação.

As câmaras são utilizadas em processos de recuperação de atletas, incluindo tratamento de lesões, recuperação muscular, prevenção de novos problemas físicos e apoio ao desempenho esportivo. E a cápsula proporciona um ambiente de privação sensorial e gravidade zero, em que o atleta flutua em água aquecida com sal de magnésio, promovendo redução de tensões musculares, alívio de dores pós-treino, relaxamento profundo e recuperação acelerada.

continua após a publicidade

Além disso, houve a construção de uma nova edificação que dá uma visão melhor do campo para a comissão técnica.

Mudanças futuras no centro de treinamento

O Lance! ainda apurou que outras melhorias estão sendo planejadas para o CT, como, por exemplo, uma mudança na edificação da Santos TV, que terá uma melhoria geral da estrutura.

Outro ponto é a troca do gramado de dois campos do centro de treinamento. O Santos planeja a reforma dos gramados do CT Rei Pelé ainda nesta temporada. O processo envolve inicialmente um plano de captação de recursos que conta com parceiros do clube, incluindo a empresa NR Sports. Os gramados serão do tipo híbrido, semelhantes ao utilizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

continua após a publicidade

O clube trabalha com prazos para iniciar as obras e definiu o local do primeiro serviço. A estimativa do Santos é que a primeira intervenção comece no dia 20 de novembro, no campo 1 do CT Rei Pelé. O intervalo entre o início dos trabalhos e a liberação do espaço para uso será de aproximadamente 60 dias.

Nova vistoria da Fifa e escolha da seleção ficam para o próximo ano

Por conta do planejamento para a troca dos gramados do CT Rei Pelé, a Fifa deverá realizar uma nova vistoria técnica no local para fiscalizar os campos e checar os últimos detalhes. De acordo com apuração da reportagem, essa nova inspeção ainda não tem data marcada e poderá acontecer somente no ano que vem. Segundo pessoas que participaram da visita recente, o centro de treinamento do Alvinegro foi avaliado como uma das melhores estruturas disponíveis até o momento.

continua após a publicidade

A decisão oficial sobre qual seleção usará o CT Rei Pelé como base para os treinamentos durante a Copa do Mundo Feminina de 2027 será definida somente no ano que vem.

Vistória técnica da Fifa no CT Rei Pelé nesta terça-feira (3) - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Seleções classificadas para a Copa e outras informações

A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, já tem 18 das 32 seleções definidas. Anfitrião do torneio, o Brasil está entre as equipes garantidas, ao lado de representantes da Ásia, África, América do Sul, Oceania e Europa. Ainda restam 14 vagas, que serão distribuídas entre as eliminatórias da Uefa, da Concacaf e o Torneio de Repescagem da Fifa.

continua após a publicidade

Seleções classificadas

As seleções garantidas até o momento são: Brasil, Austrália, Argélia, Argentina, Alemanha, Camarões, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Colômbia, Dinamarca, Espanha, França, Japão, Filipinas, Malawi, Marrocos e Nova Zelândia.

Vagas restantes

A Uefa ainda precisa definir sete classificadas diretas, enquanto a Concacaf terá quatro vagas em disputa no W Championship, marcado para novembro e dezembro.

continua após a publicidade

As três últimas vagas serão decididas pelo Torneio de Repescagem da Fifa, em 2027. Dez seleções participarão da competição, sendo duas da AFC, duas da CAF, duas da Concacaf, duas da Conmebol, uma da OFC e uma da Uefa.

Até o momento, já estão confirmadas na repescagem África do Sul, Equador, Gana, Papua-Nova Guiné, Taipé Chinês, Uzbequistão e Venezuela. Outras três equipes serão definidas nas eliminatórias que ainda estão em andamento.

continua após a publicidade

Na Europa, seleções como Inglaterra, Itália, Holanda, Noruega e Suécia ainda buscam uma das vagas restantes. Os playoffs continentais começam em outubro, com a segunda rodada prevista para novembro e dezembro.

Na Concacaf, Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Haiti, Panamá, Costa Rica e El Salvador disputarão o torneio classificatório em novembro. As quatro semifinalistas irão diretamente ao Mundial, enquanto duas das equipes eliminadas nas quartas de final terão uma nova chance na repescagem internacional.

continua após a publicidade

Definição dos grupos

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 será realizado na sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio). O evento reunirá representantes das seleções classificadas e daquelas ainda na disputa.

Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027 (Foto: Divulgação/Fifa)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos