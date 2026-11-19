Endrick alcançou uma marca importante na carreira no último dia 7 de novembro, quando entrou em campo na vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Aos 20 anos, o atacante chegou aos 150 jogos por clubes como profissional, com números que chamam a atenção: são 37 gols e dez assistências.

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O desempenho supera o de Cristiano Ronaldo no mesmo estágio da carreira. Nos primeiros 150 jogos por clubes, o português havia marcado 23 gols, 14 a menos que o brasileiro. Em participações diretas em gols, Endrick também leva vantagem: são 47 contra 43 do craque português, que somava 20 assistências no recorte.

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Endrick também supera Vini Jr. e Rodrygo

A comparação com outros brasileiros que construíram suas carreiras no futebol europeu também favorece Endrick. Nos primeiros 150 jogos como profissional, Vinicius Júnior marcou 30 gols, enquanto Rodrygo balançou as redes 29 vezes.

Com 37 gols, o atacante do Real Madrid supera os dois companheiros de Seleção Brasileira no mesmo número de partidas.

A marca reforça o início expressivo da trajetória profissional de Endrick, que chegou ao futebol europeu ainda jovem e já acumula números relevantes em clubes. O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Celta de Vigo, neste sábado (21), às 17h, pelo Campeonato Espanhol.