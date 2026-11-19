Mudryk acusa seleção da Ucrânia por doping e quebra silêncio sobre suspensão de 20 meses
Atacante do Chelsea, emprestado ao Tottenham, acredita que ingeriu substância proibida durante convocação
O atacante Mykhailo Mudryk acusou a seleção da Ucrânia de responsabilidade pelo caso de doping que o afastou do futebol por 20 meses. Em entrevista ao podcast "Guest of Gordon", o jogador de 25 anos afirmou acreditar que ingeriu a substância proibida enquanto estava a serviço da equipe nacional e revelou que chegou a pensar em suicídio durante o período de suspensão.
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Mudryk testou positivo para meldonium (meldônio) em novembro de 2024 e foi afastado preventivamente das atividades esportivas. Inicialmente, a Federação Inglesa de Futebol (FA) aplicou uma suspensão de quatro anos. Após recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), o atacante conseguiu uma punição equivalente ao período em que já estava fora dos gramados. A suspensão terminou em julho de 2026.
Ao falar sobre o episódio, o jogador não poupou críticas à seleção ucraniana e confirmou que responsabiliza o ambiente da equipe nacional pelo ocorrido.
— Culpo o ambiente, a situação na seleção da Ucrânia. Isso nunca deveria ter acontecido. Provavelmente nunca tinha dito isso publicamente, mas estou dizendo agora. Se eu culpo diretamente a seleção da Ucrânia? Sim, é exatamente isso — declarou.
Mudryk questiona distribuição de medicamentos na seleção
O atacante afirmou que nunca havia ouvido falar do meldonium antes do resultado positivo e acredita que a substância entrou em seu organismo durante uma convocação da Ucrânia. Segundo ele, o produto não seria encontrado na Inglaterra.
— Nunca tinha ouvido falar dessa substância. É algo que só se consegue arranjar na Europa Oriental. Só pode ter entrado no meu organismo na Ucrânia, não existe nada disso na Inglaterra — afirmou.
Mudryk também questionou os procedimentos adotados durante as concentrações da seleção. De acordo com o jogador, um nutricionista distribuía comprimidos aos atletas antes das partidas, sem que ele soubesse exatamente o que estava tomando.
— Na seleção da Ucrânia temos um nutricionista que nos dá comprimidos a cada dois dias antes dos jogos. Ele traz um copinho. Todo mundo tem que tomar os comprimidos que estão dentro desse copo — relatou.
Atacante revela impacto psicológico da suspensão
Além das consequências esportivas, Mudryk contou que o caso teve um impacto profundo em sua saúde mental. O jogador descreveu o período como uma experiência extremamente difícil e revelou que chegou a pensar em tirar a própria vida.
— Foi algo totalmente inesperado. Eu não conseguia acreditar que o resultado positivo era real. Foi como cair de um arranha-céu. Em um sonho, a pessoa acaba batendo no chão. Na vida real, eu simplesmente continuei caindo. Isso me afetou muito mentalmente. Pensei em suicídio, mas percebi imediatamente que essa não era a saída — declarou.
Mudryk voltou a jogar após 20 meses afastado
Depois de ter a suspensão encerrada em julho de 2026, Mudryk voltou a ficar à disposição para atuar profissionalmente. O atacante pertence ao Chelsea, mas está emprestado ao Tottenham.
Na atual temporada, o ucraniano soma uma partida pela equipe londrina desde seu retorno aos gramados.
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