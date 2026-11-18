O grande lançamento do Grand Theft Auto (GTA) 6 no Brasil acontece nesta quinta-feira (19) e está deixando muitos fãs de videogames e esportes animados. A franquia é conhecida por oferecer aos jogadores muita interatividade e, inclusive, a prática de modalidades oficiais.

➡️GTA 6: veja as referências esportivas que você não notou

A nova obra desenvolvida pela Rockstar promete ser uma das mais completas no quesito atividades físicas em toda a história da indústria dos jogos virtuais, principalmente ao considerarmos que o tema do jogo não está focado em esportes diretamente.

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Quais esportes estarão disponíveis no GTA 6?

Já adiantamos que, entre as possibilidades que estarão disponíveis no GTA 6, o futebol não será uma delas. O jogo, em sua grande parte, permite interações com objetos que se referem aos esportes, mas não necessariamente praticá-los com regras como na vida real. Além disso, a maioria deles será individual.

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Entre as atividades disponíveis estão basquete, pesca, minigolfe, academia, corridas de rua, corridas off-road, motocross, paraquedismo, mergulho, canoagem e sinuca.

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Confira algumas das imagens disponibilizadas pela desenvolvedora do game:

Canoagem será um dos esportes disponíveis no GTA 6 (Foto: Reprodução)

Jason, personagem principal do game, jogando sinuca (Foto: Reprodução)