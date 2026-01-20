Hamza Igamane sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) durante a final da Copa Africana de Nações, no domingo (18), entre Senegal e Marrocos. O diagnóstico foi confirmado pelo seu clube, Lille, da Ligue 1, na segunda-feira (19), o que praticamente descarta a participação do atacante de 23 anos na partida contra a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Em comunicado publicado no site oficial do clube francês, o Lille confirmou a gravidade da lesão no joelho direito do atleta e informou que ele ficará indisponível por tempo indeterminado. A cinco meses da Copa do Mundo, Marrocos estreia contra o Brasil no dia 13 de junho de 2026, em Nova Jersey (EUA), no jogo de abertura do Grupo C. Além dessas seleções, a chave conta com Escócia e Haiti.

— Exames feitos no jogador confirmaram a lesão séria. Igamane realmente sofreu uma ruptura no LCA do joelho direito. Hamza estará indisponível por vários meses — declarou o clube.

Quem é Hamza Igamane? ⚽

Igamane permaneceu no banco durante quase toda a final, mas entrou na prorrogação aos 8' do primeiro tempo extra como sexto e último substituto de Marrocos. Permaneceu em campo por sete minutos antes de se lesionar, e o time comandado Walid Regragui passou a atuar com 10 jogadores nos instantes finais. Na competição, ele entrou no jogo contra a Nigéria nas semifinais, aos 39' do segundo tempo, sendo o único marroquino a desperdiçar sua cobrança de pênalti após o tempo regulamentar. Durante toda a fase de grupos, seguiu no banco de reservas.

Apesar do desempenho aquém na Copa, Igamane vive o melhor momento da carreira neste ano. Revelado pelo AS FAR, clube das Forças Armadas de Marrocos, e contratado pelo Lille em agosto de 2025, ganhou projeção internacional durante sua passagem pelo Rangers, da Escócia, quando marcou 16 gols em 46 partidas na temporada 2024/25. Na França, já soma nove gols em 18 jogos nesta temporada.

Hamza Igamane comemora a classificação de Marrocos após a semifinal da Copa Africana de Nações contra a Nigéria (Foto: Franck Fife/AFP)

