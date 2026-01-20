Atacante de Marrocos sofre lesão na final da CAN e vira dúvida na Copa do Mundo de 2026
Hamza Igamane, de 23 anos, atua no Lille, da primeira divisão francesa
Hamza Igamane sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) durante a final da Copa Africana de Nações, no domingo (18), entre Senegal e Marrocos. O diagnóstico foi confirmado pelo seu clube, Lille, da Ligue 1, na segunda-feira (19), o que praticamente descarta a participação do atacante de 23 anos na partida contra a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
Em comunicado publicado no site oficial do clube francês, o Lille confirmou a gravidade da lesão no joelho direito do atleta e informou que ele ficará indisponível por tempo indeterminado. A cinco meses da Copa do Mundo, Marrocos estreia contra o Brasil no dia 13 de junho de 2026, em Nova Jersey (EUA), no jogo de abertura do Grupo C. Além dessas seleções, a chave conta com Escócia e Haiti.
— Exames feitos no jogador confirmaram a lesão séria. Igamane realmente sofreu uma ruptura no LCA do joelho direito. Hamza estará indisponível por vários meses — declarou o clube.
Quem é Hamza Igamane? ⚽
Igamane permaneceu no banco durante quase toda a final, mas entrou na prorrogação aos 8' do primeiro tempo extra como sexto e último substituto de Marrocos. Permaneceu em campo por sete minutos antes de se lesionar, e o time comandado Walid Regragui passou a atuar com 10 jogadores nos instantes finais. Na competição, ele entrou no jogo contra a Nigéria nas semifinais, aos 39' do segundo tempo, sendo o único marroquino a desperdiçar sua cobrança de pênalti após o tempo regulamentar. Durante toda a fase de grupos, seguiu no banco de reservas.
Apesar do desempenho aquém na Copa, Igamane vive o melhor momento da carreira neste ano. Revelado pelo AS FAR, clube das Forças Armadas de Marrocos, e contratado pelo Lille em agosto de 2025, ganhou projeção internacional durante sua passagem pelo Rangers, da Escócia, quando marcou 16 gols em 46 partidas na temporada 2024/25. Na França, já soma nove gols em 18 jogos nesta temporada.
