Quem são as surpresas da fase de liga da Champions League?

A Champions League voltou a cumprir o papel que a consagrou como a principal competição de clubes do mundo. Após seis rodadas da fase de liga da edição 25/26, a tabela expõe campanhas acima do esperado, tropeços de gigantes e um cenário ainda aberto tanto na parte de cima quanto na luta por vagas diretas às oitavas e aos playoffs. O Lance! mapeia as principais surpresas – positivas e negativas – até aqui.

No topo da classificação, o grande destaque é o Arsenal. A equipe inglesa faz uma campanha impecável, com 100% de aproveitamento após seis jogos. São seis vitórias, 17 gols marcados – quarto melhor ataque da fase – e apenas um sofrido, o que coloca os Gunners também como a melhor defesa da competição.

Mais do que os números, chama atenção o nível dos adversários superados. O Arsenal venceu confrontos diretos contra equipes tradicionais, controlou jogos fora de casa e apresentou consistência rara neste novo formato de liga. A campanha coloca o time londrino como parâmetro técnico da Champions até o momento e reforça o status de candidato direto ao título.

Arsenal venceu o Slavia Praga fora de casa, pela fase de liga da Champions League (Foto: Michal Cizek / AFP)

Bayern e PSG: favoritos, mas com alertas ligados

Logo atrás aparece o Bayern de Munique, em segundo lugar. A equipe alemã perdeu apenas uma vez, justamente para o líder Arsenal, e mantém regularidade típica de quem costuma crescer em fases decisivas. Ainda assim, o Bayern já deu sinais de instabilidade defensiva em jogos mais equilibrados, algo que não costuma marcar suas melhores campanhas continentais.

Fechando o trio de favoritos, o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, também aparece entre os primeiros colocados. O PSG divide o posto de melhor ataque da competição com o Borussia Dortmund, mas não transmite o mesmo domínio visto na temporada passada. Oscilações de desempenho e jogos decididos nos detalhes colocam a equipe francesa em alerta, mesmo com boa pontuação.

Atalanta surpreende entre os oito melhores

Dentro do G-8 provisório, a Atalanta é a principal surpresa positiva. A equipe italiana soma uma sequência invicta de cinco partidas e figura entre os oito primeiros colocados, à frente de clubes mais tradicionais no cenário europeu.

O contraste chama atenção quando se observa o desempenho doméstico. Enquanto os demais integrantes do G-8 vivem bom momento em seus campeonatos nacionais, a Atalanta ocupa apenas a sétima colocação na Serie A. Ainda assim, na Champions, o time se mostra competitivo, organizado e eficiente, conseguindo resultados importantes fora de casa.

Completam a zona direta de classificação equipes como Atlético de Madrid, Real Madrid, Inter de Milão e Manchester City, nomes que, apesar de campanhas sólidas, não têm sido protagonistas do noticiário como Arsenal e Atalanta.

Gigantes pressionados na zona de playoffs da Champions League

Entre o 9º e o 24º lugar, a disputa é marcada por peso histórico e instabilidade. O Liverpool lidera esse bloco, buscando entrar no G-8 e garantir vaga direta às oitavas. Logo atrás aparecem Borussia Dortmund, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Sporting e Barcelona.

O Chelsea chama atenção pela discrepância entre o desempenho recente em competições internacionais e a campanha atual na Champions, ocupando apenas a 13ª posição. Já o Barcelona, semifinalista da edição passada, aparece em 15º, longe de repetir o nível que o levou às fases finais no último ano.

Mais abaixo, a Juventus surge como o nome mais pesado na segunda metade dessa zona intermediária, atrás de Marseille e do próprio Barcelona, ainda tentando estabilizar sua campanha.

Entre as surpresas negativas, o Napoli é o caso mais emblemático. Atual campeão italiano, o clube reforçou o elenco e trouxe Kevin De Bruyne, mas não conseguiu traduzir o investimento em desempenho continental. Após seis rodadas, a equipe aparece próxima da zona de eliminação e soma apenas um ponto a mais que os clubes fora da área de playoffs.

Situação ainda mais delicada vive o Benfica. O time português acumulou quatro derrotas consecutivas na fase de liga e, neste momento, estaria fora da próxima fase. As duas vitórias recentes aliviaram a pressão, mas não tiraram o clube da parte inferior da tabela.

Cenário semelhante é o do Athletic Bilbao, que também oscila e aparece distante das posições de classificação. Já o Ajax vive a campanha mais preocupante entre os tradicionais: tem a defesa mais vazada da competição e ocupa a 34ª colocação em uma tabela com 36 equipes, acumulando derrotas pesadas desde as primeiras rodadas.

