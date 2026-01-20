Atitude de Vini Jr pelo Real Madrid chama atenção de técnico: 'Nós vamos multar'
Atacante está entre os relacionados da partida contra o Monaco nesta terça-feira (20)
O Real Madrid recebe o Monaco nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. O treino realizado na segunda-feira (19), que antecedeu o confronto, revelou uma situação inusitada entre Vini Jr e Álvaro Arbeloa.
Durante a atividade, foi possível observar uma conversa entre o jogador e o técnico sobre disciplina interna, na qual Vinícius defendeu a aplicação de multas a atletas que se atrasarem. Arbeloa concordou de imediato e reforçou a nova hierarquia do elenco. A cena foi registrada pelo programa espanhol "El Chiringuito", que exibiu o brasileiro sugerindo a adoção de uma postura mais rígida. Confira as imagens abaixo:
— Para mim, uma multa é melhor — disse Vini.
— Você é o capitão. Nós vamos multar as pessoas — respondeu o treinador.
Real Madrid em 2025/26 🔢
Na última partida, o Madrid venceu o Levante por 2 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em confronto válido pela 20ª rodada de La Liga. O triunfo marcou o retorno dos Merengues aos seus domínios após a derrota para o Albacete, pela Copa do Rei, em 14 de janeiro. O resultado, que culminou na eliminação do Real, gerou protestos da torcida, com vaias direcionadas a jogadores do time titular.
Em crise na temporada após a eliminação vexatória na Copa e o vice-campeonato para o Barcelona na Supercopa da Espanha, a equipe comandada por Arbeloa ocupa a vice-liderança de La Liga após 20 rodadas, com 48 pontos — um a menos que o rival catalão —, fruto de 15 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 43 gols marcados e 17 sofridos. Na Champions, o Madrid aparece na sétima colocação, com 12 pontos em seis jogos, resultado de quatro vitórias e duas derrotas, com 13 gols anotados e sete contra.
