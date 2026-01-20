menu hamburguer
Futebol Internacional

Atitude de Vini Jr pelo Real Madrid chama atenção de técnico: 'Nós vamos multar'

Atacante está entre os relacionados da partida contra o Monaco nesta terça-feira (20)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
08:20
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEVANTE
imagem cameraVini Jr, do Real Madrid, observa a bola na partida contra o Levante no Santiago Bernabéu, em Madri (Foto: Javier Soriano/AFP)
O Real Madrid recebe o Monaco nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. O treino realizado na segunda-feira (19), que antecedeu o confronto, revelou uma situação inusitada entre Vini Jr e Álvaro Arbeloa.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante a atividade, foi possível observar uma conversa entre o jogador e o técnico sobre disciplina interna, na qual Vinícius defendeu a aplicação de multas a atletas que se atrasarem. Arbeloa concordou de imediato e reforçou a nova hierarquia do elenco. A cena foi registrada pelo programa espanhol "El Chiringuito", que exibiu o brasileiro sugerindo a adoção de uma postura mais rígida. Confira as imagens abaixo:

— Para mim, uma multa é melhor — disse Vini.

— Você é o capitão. Nós vamos multar as pessoas — respondeu o treinador.

Real Madrid em 2025/26 🔢

Na última partida, o Madrid venceu o Levante por 2 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em confronto válido pela 20ª rodada de La Liga. O triunfo marcou o retorno dos Merengues aos seus domínios após a derrota para o Albacete, pela Copa do Rei, em 14 de janeiro. O resultado, que culminou na eliminação do Real, gerou protestos da torcida, com vaias direcionadas a jogadores do time titular.

Em crise na temporada após a eliminação vexatória na Copa e o vice-campeonato para o Barcelona na Supercopa da Espanha, a equipe comandada por Arbeloa ocupa a vice-liderança de La Liga após 20 rodadas, com 48 pontos — um a menos que o rival catalão —, fruto de 15 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 43 gols marcados e 17 sofridos. Na Champions, o Madrid aparece na sétima colocação, com 12 pontos em seis jogos, resultado de quatro vitórias e duas derrotas, com 13 gols anotados e sete contra.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Vini Jr: Álvaro Arbeloa fala em coletiva antes de Real Madrid x Monaco, válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Álvaro Arbeloa fala em coletiva antes de Real Madrid x Monaco, válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

