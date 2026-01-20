A fase de liga da Champions League entra em sua reta decisiva com a disputa da 7ª e penúltima rodada, marcada por confrontos inéditos, recordes históricos e marcas individuais que podem ser alcançadas por alguns dos principais nomes do futebol europeu. Com vagas ainda em aberto e posições em jogo, a rodada promete emoção dentro e fora de campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogos da terça-feira (20)

Inter de Milão x Arsenal

Entre os destaques desta terça-feira (20), Inter e Arsenal protagonizam um duelo cercado de expectativas:

Os italianos tentam evitar a terceira derrota consecutiva na competição — algo inédito em sua história — enquanto os ingleses defendem uma campanha perfeita.

Único time a vencer os seis jogos da fase de liga até aqui, o Arsenal pode alcançar a sétima vitória seguida em uma competição da Uefa pela primeira vez e ainda está a um gol de atingir a marca de 400 na história da Champions. Gabriel Martinelli, por sua vez, já entrou para a história ao marcar em cinco partidas consecutivas do torneio.

O Arsenal visita a Inter de Milão na penúltima rodada da Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Bodø/Glimt x Manchester City

Outro jogo que chama atenção é Bodø/Glimt x Manchester City, confronto inédito em competições europeias:

O time inglês está a um gol de chegar aos 300 na história da Champions; Enquanto Erling Haaland pode se tornar o primeiro norueguês a marcar contra um clube de seu próprio país no torneio; atacante vem de seis jogos seguidos como titular balançando as redes.

Erling Haaland busca marca histórica na Champions League (Foto: Alex Grimm/AFP)

Copenhague x Napoli

Na Dinamarca, o Copenhague recebe o Napoli buscando um feito histórico: se vencer, alcançará sua 50ª vitória na Champions League, tornando-se o primeiro clube dinamarquês a atingir a marca. Já o Napoli tenta encerrar uma sequência negativa fora de casa, com cinco derrotas consecutivas como visitante na competição.

continua após a publicidade

Real Madrid x Monaco

O Real Madrid volta a enfrentar o Monaco após mais de 20 anos, reeditando o duelo das quartas de final da temporada 2003/04. A partida tem um sabor especial para Kylian Mbappé, revelado pelo clube francês e vivendo sua temporada mais artilheira na Champions, com nove gols.

Eduardo Camavinga também pode entrar para a história como um dos franceses mais jovens a completar 50 jogos no torneio.

Mbappé irá enfrentar seu ex-clube Monaco nesta rodada da Champions League (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Sporting x PSG

Em Lisboa, o Sporting recebe o atual campeão PSG em um confronto inédito. O clube português defende 100% de aproveitamento em casa na fase de liga, enquanto o PSG tenta quebrar um longo tabu: venceu apenas uma vez em oito jogos fora de casa contra equipes portuguesas.

continua após a publicidade

Vitinha pode se tornar o terceiro português mais jovem a alcançar 50 partidas na Champions.

Vitinha está prestes a bater recorde na Champions League (Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP)

Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise

Ainda na terça, Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise se enfrentam pela primeira vez. Invicto há 37 jogos em casa na fase de liga, o Bayern busca sua 250ª vitória na história da Champions, feito alcançado apenas pelo Real Madrid até hoje.

A partida também pode entrar para os livros se Lennart Karl, de apenas 17 anos, marcar pelo quarto jogo consecutivo.

Lennart Karl pode quebrar recorde na Champions League caso marque na próxima partida (Foto: Reprodução/X)

Jogos da quarta-feira (21)

Galatasaray x Atlético de Madrid

A rodada segue na quarta-feira (21) com Galatasaray x Atlético de Madrid. Os espanhóis sustentam amplo retrospecto favorável e Jan Oblak pode se tornar o primeiro esloveno a atingir 100 jogos na Champions; Julián Álvarez chega embalado, com dez gols nos últimos 11 jogos da competição.

Juventus x Benfica

Juventus e Benfica voltam a se encontrar em Turim, palco de uma vitória histórica dos portugueses na temporada passada. O time de Lisboa vive bom momento contra clubes italianos e pode alcançar sua terceira vitória consecutiva na fase de liga, algo que não acontece desde 2022/23 (formato de fase de grupos).

Newcastle x PSV

No St. James' Park, o Newcastle tenta quebrar o retrospecto negativo contra o PSV, que venceu os dois confrontos entre as equipes na Champions.

Olympique Marseille x Liverpool

Já no sul da França, o Olympique Marseille recebe o Liverpool buscando a terceira vitória seguida na competição, enquanto os ingleses mantêm um impressionante aproveitamento recente, com 16 vitórias nos últimos 19 jogos da fase de liga.

Slavia Praga x Barcelona

Fechando a rodada, o Barcelona visita o Slavia Praga defendendo uma longa invencibilidade contra clubes tchecos (sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos);

Lamine Yamal, joia catalã, já é o jogador com mais participações diretas em gols antes dos 19 anos na história da Champions League, superando um recorde que pertencia a Mbappé, e pode aumentar a marca.

Lamine Yamal pode ampliar marca pessoal na Champions League (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.