Recordes, tabus etc: confira os fatos curiosos da 7ª rodada da Champions League
Fase de liga da Champions League chega em sua penúltima rodada
A fase de liga da Champions League entra em sua reta decisiva com a disputa da 7ª e penúltima rodada, marcada por confrontos inéditos, recordes históricos e marcas individuais que podem ser alcançadas por alguns dos principais nomes do futebol europeu. Com vagas ainda em aberto e posições em jogo, a rodada promete emoção dentro e fora de campo.
Jogos da terça-feira (20)
Inter de Milão x Arsenal
Entre os destaques desta terça-feira (20), Inter e Arsenal protagonizam um duelo cercado de expectativas:
- Os italianos tentam evitar a terceira derrota consecutiva na competição — algo inédito em sua história — enquanto os ingleses defendem uma campanha perfeita.
- Único time a vencer os seis jogos da fase de liga até aqui, o Arsenal pode alcançar a sétima vitória seguida em uma competição da Uefa pela primeira vez e ainda está a um gol de atingir a marca de 400 na história da Champions. Gabriel Martinelli, por sua vez, já entrou para a história ao marcar em cinco partidas consecutivas do torneio.
Bodø/Glimt x Manchester City
Outro jogo que chama atenção é Bodø/Glimt x Manchester City, confronto inédito em competições europeias:
- O time inglês está a um gol de chegar aos 300 na história da Champions;
- Enquanto Erling Haaland pode se tornar o primeiro norueguês a marcar contra um clube de seu próprio país no torneio; atacante vem de seis jogos seguidos como titular balançando as redes.
Copenhague x Napoli
Na Dinamarca, o Copenhague recebe o Napoli buscando um feito histórico: se vencer, alcançará sua 50ª vitória na Champions League, tornando-se o primeiro clube dinamarquês a atingir a marca. Já o Napoli tenta encerrar uma sequência negativa fora de casa, com cinco derrotas consecutivas como visitante na competição.
Real Madrid x Monaco
O Real Madrid volta a enfrentar o Monaco após mais de 20 anos, reeditando o duelo das quartas de final da temporada 2003/04. A partida tem um sabor especial para Kylian Mbappé, revelado pelo clube francês e vivendo sua temporada mais artilheira na Champions, com nove gols.
- Eduardo Camavinga também pode entrar para a história como um dos franceses mais jovens a completar 50 jogos no torneio.
Sporting x PSG
Em Lisboa, o Sporting recebe o atual campeão PSG em um confronto inédito. O clube português defende 100% de aproveitamento em casa na fase de liga, enquanto o PSG tenta quebrar um longo tabu: venceu apenas uma vez em oito jogos fora de casa contra equipes portuguesas.
- Vitinha pode se tornar o terceiro português mais jovem a alcançar 50 partidas na Champions.
Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise
Ainda na terça, Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise se enfrentam pela primeira vez. Invicto há 37 jogos em casa na fase de liga, o Bayern busca sua 250ª vitória na história da Champions, feito alcançado apenas pelo Real Madrid até hoje.
A partida também pode entrar para os livros se Lennart Karl, de apenas 17 anos, marcar pelo quarto jogo consecutivo.
Jogos da quarta-feira (21)
Galatasaray x Atlético de Madrid
A rodada segue na quarta-feira (21) com Galatasaray x Atlético de Madrid. Os espanhóis sustentam amplo retrospecto favorável e Jan Oblak pode se tornar o primeiro esloveno a atingir 100 jogos na Champions; Julián Álvarez chega embalado, com dez gols nos últimos 11 jogos da competição.
Juventus x Benfica
Juventus e Benfica voltam a se encontrar em Turim, palco de uma vitória histórica dos portugueses na temporada passada. O time de Lisboa vive bom momento contra clubes italianos e pode alcançar sua terceira vitória consecutiva na fase de liga, algo que não acontece desde 2022/23 (formato de fase de grupos).
Newcastle x PSV
No St. James' Park, o Newcastle tenta quebrar o retrospecto negativo contra o PSV, que venceu os dois confrontos entre as equipes na Champions.
Olympique Marseille x Liverpool
Já no sul da França, o Olympique Marseille recebe o Liverpool buscando a terceira vitória seguida na competição, enquanto os ingleses mantêm um impressionante aproveitamento recente, com 16 vitórias nos últimos 19 jogos da fase de liga.
Slavia Praga x Barcelona
Fechando a rodada, o Barcelona visita o Slavia Praga defendendo uma longa invencibilidade contra clubes tchecos (sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos);
Lamine Yamal, joia catalã, já é o jogador com mais participações diretas em gols antes dos 19 anos na história da Champions League, superando um recorde que pertencia a Mbappé, e pode aumentar a marca.
