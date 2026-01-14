Marrocos supera a Nigéria nos pênaltis e vai à final da Copa Africana

Depois de mais de 120 minutos de jogo sem gol, Marrocos venceu a Nigéria por 4 a 2 nos pênaltis nesta quarta-feira (14), em Rabat, e garantiu classificação à final da Copa Africana de Nações (CAN). Bono defendeu duas penalidades e saiu como herói do confronto. No domingo (18), a seleção marroquina vai decidir o título da CAN com Senegal, que mais cedo bateu o Egito na outra semifinal.

Jogando em casa e com praticamente toda a torcida a favor, a seleção do Marrocos foi dominante no primeiro tempo com a Nigéria. A posse de bola não chegou a ser muito desigual (57% a 43%), mas a forma como ela foi exercida, sim: enquanto os marroquinos passaram a maior parte do tempo buscando o ataque, os nigerianos precisavam responder quase sempre em seu campo de defesa, buscando raros contragolpes.

Semifinalista da última Copa do Mundo, o Marrocos de Walid Regragui demonstrou que segue sendo uma equipe insinuante. Diante da Nigéria, o time abusou no primeiro tempo de ataques pelos flancos: na direita, com o craque Hakimi e Brahim Diaz; na esquerda, com Mazraoui e Ezzalzouli.

Apesar disso, no primeiro tempo foram poucas as chances claras de gol. A melhor delas foi em cobrança de falta de Hakimi quase do bico esquerdo da grande área, com o chute tocando a rede por cima do gol.

O jogo caiu de produção no segundo tempo. A Nigéria melhorou, mas não a ponto de criar chances claras de gol. E Marrocos, que passara todo o primeiro tempo abusando das jogadas de flanco, já não demonstrava mais o mesmo ímpeto. O resultado foi um restante de partida modorrento, e prorrogação.

Bono defende dois pênaltis e assegura classificação

As duas equipes voltaram mais dispostas para a prorrogação. Fizeram um primeiro tempo bem disputado, mas com apenas uma chance de gol para cada lado, ambos em jogadas de escanteio. No segundo, Marrocos e Nigéria priorizaram a marcação, com os marroquinos tendo uma única chance de gol a dois minutos do fim, em chute da entrada da área defendido por Nwabali.

Nas cobranças de pênaltis, El Aynaoui, Ben Seghir, Hakimi e En-Nesyri marcaram para o Marrocos, enquanto Igamane desperdiçou. Pelo lado da Nigéria, Onuachu e Bashiru acertaram as cobranças, mas Chukwueze e Onyemaechi Bruno pararam nas mãos de Bono. Assim, os marroquinos venceram as penalidades por 4 a 2.

Treinado por Éric Chelle, a Nigéria foi a campo com Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey e Onyemaechi Bruno; Onyeka (Chukwueze), Onyedika (Simon), Iwobi e Lookman; Adams (Bashiru) e Osimhen (Onuachu).

O Marrocos de Walid Regragui, por sua vez, alinhou com Bono; Hakimi, Aguerd, Masina e Mazraoui; El Aynaoui, El Khannouss (Targhalline), Saibari (Ben Seghir), Brahim Diaz (Akhomach) e Ezzalzouli (El Nesyri); El Kaabi (Igamane).

