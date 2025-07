Dani Olmo participou nesta quarta-feira (2) do seu evento beneficente na Catalunha, e falou com a imprensa sobre diversos temas - incluindo o futuro de Nico Williams. O atacante do Athletic Bilbao é alvo do Barcelona nesta janela de transferências. O clube já indicou que está disposto a pagar a multa de 58 milhões de euros (R$ 370 milhões), mas ainda precisa resolver pendências financeiras para concluir o negócio.

Ciente da negociação, Dani Olmo, que é companheiro de Nico na seleção espanhola, comentou sobre o possível receio do jogador sobre a inscrição em La Liga, e os imbróglios relacionados ao Fair Play Financeiro, algo que o próprio jogador passou ao chegar do Leipzig.

- No final, tudo se resolve. É claro que dúvidas podem existir devido a tudo o que aconteceu. Eu tinha a maior confiança no clube. Não era um problema que me preocupasse e pude jogar. Não sei de nada sobre a negociação, mas ele é outro jogador de ponta - afirmou Dani Olmo.

Nico Williams comemora gol pela Espanha contra a França (Foto: Franck Fife/AFP)

Dani Olmo finalizou enchendo a bola de Nico Williams, afirmando que o Barcelona precisa reunir os melhores talentos disponíveis, elogiando o desempenho do jovem nas últimas temporadas, tanto pelo Bilbao quanto pela seleção espanhola.

- Ele pertence a outro clube e isso tem que ser respeitado, mas os melhores têm que jogar no Barcelona. Ele é um grande jogador; demonstrou isso com o seu clube e com a seleção. Já sabemos como ele se adaptaria e eu gosto de jogar com os melhores - completou.

Além de Nico Williams, Olmo também elogiou Luis Díaz, outro alvo do Barcelona

Dani Olmo não parou somente em Nico Williams. O jogador também comentou sobre outros nomes especulados no Barcelona, como Luis Díaz, do Liverpool. Segundo o espanhol, o colombiano também seria uma adição importante ao elenco, caso o clube avance nas negociações.

- O Luis é uma ótima pessoa e, como jogador, é um jogador de classe mundial, e o Barça precisa ter os melhores. Não há dúvida disso - disse o meio-campista da Espanha.

