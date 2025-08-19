Imprensa estrangeira defende permanência de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Intocável’
Português vive momento de incerteza no Verdão em 2025
Abel Ferreira assumiu o Palmeiras em 2020 e construiu a trajetória mais vitoriosa da história do clube, com 10 títulos conquistados. Após cinco anos no cargo e uma temporada de 2024 sem grandes conquistas nacionais ou continentais, seu trabalho passou a ser questionado, a ponto de ganhar destaque na imprensa internacional especializada nesta terça-feira (16).
O jornal "As", da Espanha, repercutiu a situação do português no Brasil. Apesar da falta de apoio de parte da torcida, a diretoria garante sua permanência. A continuidade do treinador, porém, segue incerta. No Allianz Parque, há desejo pela sua permanência, mas a decisão final caberá a ele. Com contrato até dezembro, Abel tem em mãos uma proposta de renovação até o fim de 2027, atualmente em discussão.
Veja a repercussão do jornal "As" sobre Abel Ferreira no Palmeiras 📰
Tradução: Comunhão com Abel Ferreira (título). Os resultados recentes do Palmeiras não afetam a situação do jogador português. O Palmeiras quer que ele renove e continue sendo um pilar do projeto do Verdão (subtítulo).
— A mensagem que está sendo transmitida dentro do clube é de unidade; o arquiteto da era mais gloriosa do clube é intocável.
— O trabalho de Abel Ferreira não passou despercebido. Ele é considerado um dos maiores nomes do futebol sul-americano, principalmente por tudo o que conquistou desde sua chegada em 2020. José Mourinho foi o último a elogiar o trabalho do compatriota.
