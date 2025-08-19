Após 15 anos, zagueiro deixa gigante do Brasileirão para atuar na Europa

Após 15 anos defendendo o Sport e 150 jogos, o zagueiro Chico iniciou sua primeira experiência internacional. O jogador de 26 anos estreou pelo Hapoel Tel Aviv, de Israel, no último sábado (16), na vitória por 2 a 0 sobre o Beer Sheva, válida pelos playoffs da Copa Toto, competição tradicional do país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Chico foi emprestado ao Hapoel por 100 mil dólares (cerca de R$ 540 mil, na cotação atual), com opção de compra. Ele se apresentou ao novo time na última quinta-feira (14).

continua após a publicidade

Apresentado ao novo time na última quinta-feira (14), Chico foi emprestado ao Hapoel por 100 mil dólares (cerca de R$ 540 mil, na cotação atual), com opção de compra. Ele atuou pouco mais de dez minutos no segundo tempo e comemorou a estreia. Apesar de não participar da pré-temporada da nova equipe, o brasileiro garantiu estar pronto para contribuir.

— Foi muito importante estrear com vitória. Cheguei para atuar em uma semifinal, em um jogo decisivo. A torcida criou um clima de êxtase. Agora vamos entrar com o pé direito no Campeonato Israelense, que começa no próximo sábado — afirmou.

continua após a publicidade

— Os objetivos sempre são vencer, tanto partidas quanto campeonatos. Quero tornar o Hapoel Tel Aviv campeão novamente. Estou focado e vou ajudar com minha experiência. As duas competições mais importantes são o Campeonato Israelense e a Copa de Israel. Vamos buscar os títulos — projetou.

Cria do Sport 🦁

Formado no Sport desde as categorias de base, o defensor chegou ao clube aos 11 anos, no futsal, e subiu para o profissional vindo do sub-15. Conquistou quatro títulos do Campeonato Pernambucano (2017, 2019, 2023 e 2025) e dois acessos à Série A.

— São 15 anos. Não são 15 dias. Tenho o Sport no coração. Foi o clube que me deu tudo. Serei sempre grato. Desde adolescente até me tornar homem, até casar, formar uma família. Tenho o Sport no meu coração e creio que ele foi muito importante em tudo. Foi o clube que me deu a oportunidade de crescer e chegar no profissional. Tenho muita gratidão ao Sport. Sempre vou torcer na minha vida. É um clube que foi bem importante nesse longo período — concluiu.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.