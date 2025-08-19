menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Após 15 anos, zagueiro deixa gigante do Brasileirão para atuar na Europa

Chico estava no profissional do Sport desde 2017

chico israel
imagem cameraChico em ação pelo Hapoel Tel Aviv, de Israel (Foto: Divulgação)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 19/08/2025
15:46
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após 15 anos defendendo o Sport e 150 jogos, o zagueiro Chico iniciou sua primeira experiência internacional. O jogador de 26 anos estreou pelo Hapoel Tel Aviv, de Israel, no último sábado (16), na vitória por 2 a 0 sobre o Beer Sheva, válida pelos playoffs da Copa Toto, competição tradicional do país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Chico foi emprestado ao Hapoel por 100 mil dólares (cerca de R$ 540 mil, na cotação atual), com opção de compra. Ele se apresentou ao novo time na última quinta-feira (14).

continua após a publicidade

Apresentado ao novo time na última quinta-feira (14), Chico foi emprestado ao Hapoel por 100 mil dólares (cerca de R$ 540 mil, na cotação atual), com opção de compra. Ele atuou pouco mais de dez minutos no segundo tempo e comemorou a estreia. Apesar de não participar da pré-temporada da nova equipe, o brasileiro garantiu estar pronto para contribuir.

— Foi muito importante estrear com vitória. Cheguei para atuar em uma semifinal, em um jogo decisivo. A torcida criou um clima de êxtase. Agora vamos entrar com o pé direito no Campeonato Israelense, que começa no próximo sábado — afirmou.

continua após a publicidade

— Os objetivos sempre são vencer, tanto partidas quanto campeonatos. Quero tornar o Hapoel Tel Aviv campeão novamente. Estou focado e vou ajudar com minha experiência. As duas competições mais importantes são o Campeonato Israelense e a Copa de Israel. Vamos buscar os títulos — projetou.

Cria do Sport 🦁

Formado no Sport desde as categorias de base, o defensor chegou ao clube aos 11 anos, no futsal, e subiu para o profissional vindo do sub-15. Conquistou quatro títulos do Campeonato Pernambucano (2017, 2019, 2023 e 2025) e dois acessos à Série A.

— São 15 anos. Não são 15 dias. Tenho o Sport no coração. Foi o clube que me deu tudo. Serei sempre grato. Desde adolescente até me tornar homem, até casar, formar uma família. Tenho o Sport no meu coração e creio que ele foi muito importante em tudo. Foi o clube que me deu a oportunidade de crescer e chegar no profissional. Tenho muita gratidão ao Sport. Sempre vou torcer na minha vida. É um clube que foi bem importante nesse longo período — concluiu.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

BRASILEIRO B 2024, SPORT X GUARANI
Chico em passagem pelo Sport no Brasileirão Série B de 2024 (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

