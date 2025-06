Após uma década no Liverpool, Caoimhin Kelleher foi anunciado como novo reforço do Brentford, nesta terça-feira (4). O contrato tem duração inicial de cinco anos, com possibilidade de extensão por mais uma temporada.

Apesar da disputa de posição com o brasileiro Alisson, o irlandês ganhou espaço na última temporada. O irlandês defendeu a baliza dos Reds em 20 oportunidades, com nove partidas sem sofrer gols. Contudo, o Liverpool tem acordo com Giorgi Mamardashvili, goleiro do Valencia e da seleção da Geórgia, desde 2024. A transferência custou 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 215 milhões) para os cofres ingleses e o jogador chega ao novo clube na próxima temporada.

Kelleher subiu aos profissionais do Liverpool um ano depois de Alisson e sempre amargou o banco de reservas. No entanto, teve momentos de destaque quando o brasileiro estava fora por lesão ou era poupado. Em 2024, aliás, o irlandês foi o goleiro principal do clube inglês por um longo período, durante o tratamento de uma lesão na coxa do ex-Internacional, em fevereiro daquele ano. O jogador deixa o clube com 67 partidas disputadas e sete títulos conquistados.

A negociação faz parte do intenso mercado de transferências da janela de verão europeia, marcado pela dança das cadeiras na posição de guarda-redes. Kelleher chega ao Brentford para substituir Mark Flekken, goleiro de 31 anos contratado pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha. Ídolo do Liverpool, Alisson permanece no clube, com vínculo até julho de 2027.

