Neymar era apresentado pelo Al-Hilal há dois anos; o que mudou?

Atuou em apenas sete partidas, com um gol e duas assistências

Ele se tornou um grande reforço para o time de Jorge Jesus

Referência do atual Santos, Neymar assinava com o Al-Hilal há exatamente dois anos e o Lance! traz um panorama da carreira do camisa 10 após deixar o futebol europeu. Lesão grave, questões com Jorge Jesus e volta ao Brasil formam o roteiro da trajetória recente do astro brasileiro.

Neste dia, em 2023, Neymar era anunciado como o grande reforço do Al-Hilal, em um mercado que fez com que grandes estrelas fossem para a Arábia Saudita, como Karim Benzema, Kanté, Mahrez, Brozovic, Mané, Milinkovic-Savic e Ruben Neves. O craque brasileiro foi, ou era pra ser, a grande resposta do time de Jorge Jesus ao rival, Al-Nassr, pela contratação mais importante da história do país: Cristiano Ronaldo.

Naquele momento, Neymar vestiu a camisa 10 do gigante saudita, mas lesionou gravemente o joelho, em uma partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Assim, o brasileiro perdeu toda a temporada 2023/24 e o primeiro semestre de 2024/25 até deixar o Hilal, impulsionado pela falta de oportunidades com Jorge Jesus. O treinador português, inclusive, chegou a mencionar que Neymar não estava próximo das capacidades físicas de seus companheiros, o que gerou desconforto.

Jorge Jesus e Neymar conversam no banco de reservas (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Volta ao Brasil e números na Arábia Saudita

Em 17 meses no Al-Hilal, Neymar atuou em somente sete partidas, contribuindo com um gol e duas assistências. Com a pequena minutagem e a dificuldade de readquirir o ritmo desejado, o craque resolveu retornar ao Brasil no início de 2025 e jogar pelo Santos. Desde então, vem oscilando e sofreu, por alguns meses, com problemas físicos.

