Monaco anuncia jogador que foi camisa 10 no Barcelona

Ansu Fati está de casa nova. O atacante de 22 anos foi anunciado oficialmente nesta terça-feira (1) como novo reforço do Monaco para a temporada 2025/26. O espanhol, que pertence ao Barcelona, chega por empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo.

A decisão de deixar o clube catalão veio após uma temporada de recuperação sob o comando de Hansi Flick. Ansu Fati atuou em apenas 11 jogos - sendo seis pela La Liga, quatro pela Champions League e um pela Copa do Rei - totalizando 298 minutos, sem registrar gols ou assistências. O Barcelona já havia tentado negociar o atacante na última janela de transferências de inverno, mas o jogador optou por permanecer no elenco

Desta vez, no entanto, Ansu Fati aceitou buscar novos ares. Apesar do interesse de outros clubes da Espanha e da Europa, o projeto esportivo do Monaco falou mais alto. O jogador tentava recuperar o protagonismo que um dia teve no Barcelona, entretanto, além da recuperação física, o espanhol precisava recuperar sua confiança no futebol, mas esbarrava na forte concorrência no setor ofensivo, com nomes como Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha e Ferran Torres. Diante disso, o empréstimo para o Monaco surgiu como algo viável.

Ansu Fati em ação pelo Barcelona (Foto: X/Barcelona)

Formado na base do Barça, Ansu estreou entre os profissionais com apenas 16 anos, tornando-se o terceiro mais jovem a atuar pelo clube. Com atuações empolgantes no início da carreira e o recorde de jogador mais jovem a marcar na Champions League, herdou a camisa 10 de Lionel Messi quando o astro argentino se transferiu para o PSG. No entanto, lesões graves atrapalharam sua sequência e o impediram de atingir o potencial que vinha sendo projetado.

Na temporada 2023/24, Fati chegou a ser emprestado ao Brighton, da Premier League, mas também teve dificuldades físicas e não conseguiu se firmar. Agora, em busca de uma retomada, tenta reencontrar seu melhor futebol no Campeonato Francês.

Além de Ansu Fati, Monaco também anuncia Pogba

Ansu Fati não foi o único reforço do Monaco. No último sábado (28), o clube francês também oficializou a chegada de Paul Pogba. O meio-campista de 32 anos assinou por duas temporadas, após cumprir 18 meses de suspensão por doping. Essa será a primeira vez que Pogba atuará por um clube da França em sua carreira profissional.

Livre no mercado desde a rescisão com a Juventus, o francês foi apresentado com um vídeo simbólico que destacou sua reconstrução dentro e fora de campo. O jogador estava suspenso, pois havia testado positivo para testosterona após partida entre Juventus e Udinese, em setembro de 2023, e inicialmente havia sido suspenso por quatro anos. A punição foi reduzida para 18 meses após recurso junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

