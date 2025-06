Liverpool rejeita proposta do Barcelona por astro, diz jornal

O Barcelona recebeu uma recusa do Liverpool pelo interesse manifestado no atacante Luis Díaz. Segundo o jornal "The Athletic", os catalães fizeram uma aproximação à diretoria inglesa pelo jogador, mas as conversas nem sequer avançaram.

O técnico Arne Slot conta com Díaz para a temporada 2025/26, e não tem desejo de trocá-lo por outro nome no mercado, o que levou os mandatários de Merseyside a negar a saída. O contrato do atleta, porém, é válido até o fim do primeiro semestre de 2027, o que deve levar a uma renovação em breve ou a uma venda, para evitar a saída grátis.

Outro clube que manifestou interesse recente em Luis foi o Manchester City, ainda no verão europeu de 2024, mas as tratativas foram nulas. A Arábia Saudita também cercou o futebol do colombiano; no entanto, não formalizou propostas, e a tendência é de permanência.

Luis Díaz, do Liverpool, despertou o interesse do Barcelona (Foto: AFP)

Luis Díaz chegou ao Liverpool em janeiro de 2022, quando contratado junto ao Porto por 54 milhões de euros (R$ 325 milhões na cotação da época). Desde então, se tornou um pilar na equipe titular, tanto de Jürgen Klopp quanto de Slot, e contribuiu para os títulos recentes.

🔢 Nada de Barcelona: os números de Díaz pelo Liverpool em 2024/25

⚽ 50 jogos

⌛ 3.337 minutos em campo

🥅 17 gols marcados

📤 5 assistências

✅ 34 vitórias

🟰 9 empates

❌ 7 derrotas

