Rodrygo titular? As escalações de Real Madrid x Osasuna, por La Liga
Confronto é válido pela primeira rodada do Campeonato Espanhol
- Matéria
- Mais Notícias
As escalações de Real Madrid e Osasuna já estão definidas. Nesta terça-feira (19), os dois times abrem as respectivas jornadas em 2025/26 com um bom confronto no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela primeira rodada de La Liga, com bola rolando às 16h (de Brasília).
Relacionadas
- Futebol Internacional
Craque do Barcelona faz previsão ousada sobre vencedor da Bola de Ouro
Futebol Internacional19/08/2025
- Futebol Internacional
Imprensa europeia destaca atacante como possível nome de Seleção Brasileira: ‘Fenômeno’
Futebol Internacional19/08/2025
- Futebol Internacional
Ex-jogador compara joia do Real Madrid com ‘maior’ da história
Futebol Internacional19/08/2025
➡️ Camisa 9 do Real Madrid, Endrick supera Yamal em estatística de LaLiga
1️⃣1️⃣ Escalações de Real Madrid x Osasuna
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
⚽ GOL: Thibaut Courtois
⚽ LTD: Trent Alexander-Arnold
⚽ ZAG: Éder Militão
⚽ ZAG: Dean Huijsen
⚽ LTE: Álvaro Carreras
⚽ MEI: Aurélien Tchouaméni
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ MEI: Federico Valverde
⚽ MEI: Brahim Díaz
⚽ ATA: Kylian Mbappé
⚽ ATA: Vini Jr
🔴🔵 Osasuna (Técnico: Alessio Lisci)
⚽ GOL: Sergio Herrera
⚽ LTD: Valentín Rosier
⚽ ZAG: Alejandro Catena
⚽ ZAG: Flavien-Enzo Boyomo
⚽ ZAG: Juan Cruz
⚽ LTE: Abel Bretones
⚽ VOL: Lucas Torró
⚽ VOL: Jon Moncayola
⚽ MEI: Aimar Oroz
⚽ MEI: Rúben García
⚽ ATA: Ante Budimir
📝 Informações do Real Madrid
Como era projetado pela imprensa local, Rodrygo não iniciará o confronto. Listado como possível venda nos próximos dias de janela, o brasileiro tem sido preterido desde a chegada do técnico Xabi Alonso e estará apenas no banco de reservas. Vini Jr, ausente na pré-lista de Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, está no 11 inicial do comandante basco, formando dupla de ataque com Kylian Mbappé.
Entre os desfalques merengues, Bellingham é o principal. O meio-campista realizou uma operação no ombro após o Mundial de Clubes para tratar uma lesão que o assombrava desde o fim de 2023, e só deve retornar em outubro. Endrick, Ferland Mendy e Camavinga também estão fora por lesão, enquanto Antonio Rüdiger cumpre suspensão.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
📝 Informações do Osasuna
Pelo lado do clube de Pamplona, Rúben García e Iker Benito eram as únicas dúvidas por conta de problemas físicos. Rúben, porém, iniciará o confronto como titular, enquanto Benito foi confirmado como ausência na equipe do comandante Alessio Lisci.
Como estratégia, o italiano manda a campo um time defensivo, com a última linha sendo formada por cinco homens, além de quatro jogadores centralizados. Na frente, a esperança de gols para uma surpresa na capital espanhola fica por conta do croata Ante Budimir, que fez 24 gols em 2024/25 e ajudou o Osasuna a alcançar a nona colocação na última edição do torneio.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias