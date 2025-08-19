menu hamburguer
Rodrygo titular? As escalações de Real Madrid x Osasuna, por La Liga

Confronto é válido pela primeira rodada do Campeonato Espanhol

Rodrygo desperta interesse do Tottenham (Damien Meyer/AFP)
imagem cameraRodrygo tem sido preterido por Xabi Alonso no Real Madrid (Foto: Damien Meyer/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
15:01
As escalações de Real Madrid e Osasuna já estão definidas. Nesta terça-feira (19), os dois times abrem as respectivas jornadas em 2025/26 com um bom confronto no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela primeira rodada de La Liga, com bola rolando às 16h (de Brasília).

1️⃣1️⃣ Escalações de Real Madrid x Osasuna

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
GOL: Thibaut Courtois
LTD: Trent Alexander-Arnold
ZAG: Éder Militão
ZAG: Dean Huijsen
LTE: Álvaro Carreras
MEI: Aurélien Tchouaméni
MEI: Arda Güler
MEI: Federico Valverde
MEI: Brahim Díaz
⚽ ATA: Kylian Mbappé
⚽ ATA: Vini Jr

🔴🔵 Osasuna (Técnico: Alessio Lisci)
⚽ GOL: Sergio Herrera
LTD: Valentín Rosier
ZAG: Alejandro Catena
ZAG: Flavien-Enzo Boyomo
⚽ ZAG: Juan Cruz
LTE: Abel Bretones
VOL: Lucas Torró
VOL: Jon Moncayola
MEI: Aimar Oroz
MEI: Rúben García
ATA: Ante Budimir

📝 Informações do Real Madrid

Como era projetado pela imprensa local, Rodrygo não iniciará o confronto. Listado como possível venda nos próximos dias de janela, o brasileiro tem sido preterido desde a chegada do técnico Xabi Alonso e estará apenas no banco de reservas. Vini Jr, ausente na pré-lista de Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, está no 11 inicial do comandante basco, formando dupla de ataque com Kylian Mbappé.

Entre os desfalques merengues, Bellingham é o principal. O meio-campista realizou uma operação no ombro após o Mundial de Clubes para tratar uma lesão que o assombrava desde o fim de 2023, e só deve retornar em outubro. Endrick, Ferland Mendy e Camavinga também estão fora por lesão, enquanto Antonio Rüdiger cumpre suspensão.

Xabi Alonso reage durante dura derrota do Real Madrid para o PSG no Mundial de Clubes
Xabi Alonso conduz o Real Madrid no duelo com o Osasuna (Foto: Buda Mendes/AFP)

📝 Informações do Osasuna

Pelo lado do clube de Pamplona, Rúben García e Iker Benito eram as únicas dúvidas por conta de problemas físicos. Rúben, porém, iniciará o confronto como titular, enquanto Benito foi confirmado como ausência na equipe do comandante Alessio Lisci.

Como estratégia, o italiano manda a campo um time defensivo, com a última linha sendo formada por cinco homens, além de quatro jogadores centralizados. Na frente, a esperança de gols para uma surpresa na capital espanhola fica por conta do croata Ante Budimir, que fez 24 gols em 2024/25 e ajudou o Osasuna a alcançar a nona colocação na última edição do torneio.

Ante Budimir é a esperança de gols do Osasuna para o confronto com o Real Madrid (Foto: Reprodução)

