João Félix revela desejo de voltar ao Benfica: ‘estou mais inclinado’

Fora dos planos e deixado de fora do elenco do Chelsea para a Copa do Mundo de Clubes, João Félix assumiu publicamente seu desejo de retornar ao Benfica, clube que o revelou. Vale lembrar que o atacante está na lista de transferência dos Blues.

O centroavante, de 25 anos, é um dos principais alvos dos Encarnados nesta janela de trasnferências, que tem o trunfo de contar com o técnico Bruno Lage, que lançou o jogador no futebol profissional em 2018. Ele é a maior venda da história da equipe portuguesa, quando foi vendido ao Atlético de Madrid em 2019 após ter tido uma temporada de destaque.

-Sendo Bruno Lage o treinador, que conheço e foi importante para a minha carreira, ganha pontos na minha decisão e vejo com bons olhos voltar ao Benfica. E é, se calhar, para onde estou mais inclinado. Sinto que preciso de estar em casa e daí o Benfica ser uma das ideias que tenho na cabeça - afirmou o atacante.

Temporada para se esquecer

João Félix foi revelado pelo próprio Benfica e após ter se destacado pelos Encarnados foi vendido ao Atlético de Madrid por 127 milhões de euros (R$ 548 milhões, na cotação da época), em uma das maiores transferências da história do futebol e a maior venda da história da equipe portuguesa. Após altos e baixos nos Colchonerros, o português acumulou empréstimos para Barcelona e Chelsea, clube que seu passe pertece.

Félix vem de uma temporada para se esquecer, o atacante português foi comprado pelo Chelsea, mas foi emprestado ao Milan, da Itália, por conta de ter recebido poucas oportunidades. No entanto, ele não conseguiu demonstrar seu potência no Rossoneri e foi devolvido aos Blues, que optaram por não o relacionar para a Copa do Mundo de Clubes.