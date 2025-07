A sina de Rodrygo segue preocupando o torcedor do Real Madrid. Recuperado de um período de problemas físicos e psicológicos, o brasileiro ainda não alcançou o prestígio desejado sob o comando de Xabi Alonso no Mundial de Clubes.

Titular na estreia de sua equipe no torneio, diante do Al-Hilal, o camisa 11 deu assistência para Gonzalo García, mas teve atuação irregular, e nas partidas seguintes, foi sacado do time inicial. A sequência de começos de compromissos na reserva já acendeu um alerta para o atleta.

São quatro jogos consecutivos barrado dos titulares para o "Rayo". Contra o Borussia Dortmund, neste sábado (5), o meia-atacante recebeu quatro minutos em campo, além dos acréscimos; antes, só havia deixado o banco diante do RB Salzburg, na fase de grupos. Nos duelos com Pachuca e Juventus, os 90 minutos foram fora de ação nos Estados Unidos.

A última vez que Rodrygo havia sido reserva quatro vezes seguidas aconteceu ainda em 2022, quando o atleta buscava galgar um lugar no time titular sob o comando de Carlo Ancelotti. Na ocasião, o brasileiro foi utilizado nas quatro oportunidades, entrando na segunda etapa. Relembre abaixo:

📆 12/02/2022 - Villarreal x Real Madrid - 24ª rodada de La Liga

⌛ Rodrygo entrou aos 33' do segundo tempo

📆 15/02/2022 - PSG x Real Madrid - ida das oitavas de final da Champions League

⌛ Rodrygo entrou aos 27' do segundo tempo

📆 19/02/2022 - Real Madrid x Alavés - 25ª rodada de La Liga

⌛ Rodrygo entrou aos 37' do segundo tempo

📆 26/02/2022 - Rayo Vallecano x Real Madrid - 26ª rodada de La Liga

⌛ Rodrygo entrou aos 35' do segundo tempo

✅ Xabi Alonso estima manutenção de Rodrygo no Real Madrid

Apesar das dificuldades no encaixe do jogador em seu começo de trajetória pelo Real, Alonso garantiu, antes do confronto com o Dortmund, que o ex-Santos é uma das peças cruciais em seu planejamento para 2025/26.

- Tenho certeza de que ele pode voltar ao seu melhor. Falei com ele nesta semana e ele está otimista, ansioso e pronto para quando for necessário - afirmou o comandante.

Mesmo com Rodrygo no banco, o Real Madrid superou o Borussia Dortmund por 3 a 2 e avançou de fase no Mundial de Clubes. Na semifinal, a equipe terá pela frente o atual campeão europeu PSG, de Luis Enrique, que derrubou o Bayern de Munique nas quartas. A bola rola para o clássico do futebol do Velho Continente na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA).