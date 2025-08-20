Arsenal dá chapéu no rival e acerta com astro inglês, diz jornalista
Gunners irão pagar 70 milhões pelo meia inglês
Uma das grandes novelas da janela de transferências está perto do fim com a transferência de Eberechi Eze, do Crystal Palace, rumo ao Arsenal. Após ficar perto do Tottenham, os Gunners deram um chapéu nos rivais e acertaram a contratação do meia inglês por 70 milhões de euros. A informação é do jornalista David Ornstein, do The Athletic.
Arsenal e Arteta perdem artilheiro por lesão no joelho
Novela Eze
Um dos principais jogadores dos dois primeiros títulos da história do Crystal Palace — a Copa da Inglaterra e Supercopa Inglesa —, Eberechi Eze já havia comunicado a diretoria do clube que tem desejo de se transferir ao Tottenham. Porém, as equipes de Londres não chegaram a um acordo financeiro e o negócio esfriou.
Com isso, o Arsenal aproveitou e passou à frente do rival, se acertou com o Palace e com Eze para concretizar a transferência. Os Gunners pagarão 70 milhões de euros pelo meia inglês.
Arsenal na janela de transferências
Após três vice-campeonatos consecutivos da Premier League e uma campanha de semifinal na Champions, o Arsenal foi uma das equipes que mais se movimentou nesta temporada. Em busca de, finalmente, conquistar títulos de expressão, o clube comandado por Mikel Arteta gastou cerca de 224 milhões nas contratações de Martín Zubimendi, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Christian Nørgaard e Kepa Arrizabalaga.
Eze titular na estreia da Premier League
Mesmo com as iminente saída do time, Eberechi Eze foi relacionado como titular na estreia do Crystal Palace pela Premier League no empate sem gols contra o Chelsea. Na partida, o meia inglês até fez um gol de falta, mas foi anulado por irregularidade de Marc Guéhi.
O Palace busca alternativas para substituir Eze e já sonda o marroquino Bilal El Khannouss, do Leicester City, e o grego Christos Tzolis, do Club Brugge.
