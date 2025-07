Após ter sido eliminado da Copa do Mundo de Clubes pelo Paris Saint-Germain, o Inter Miami, de Messi, voltou a jogar pela MLS e logo de cara, goleou o Montreal Impact por 4 a 1, fora de casa. Em campo, o camisa 10 viveu uma partida de momentos.

No primeiro tempo, o craque argentino acabou dando uma assitência para a equipe canadese abrir o placar. Na ocasião, ele dominou na intermediária defensiva, mas errou o passe e deixou Owusu na cxara do gol e o atacante abriu o placar.

No entanto, a equipe da Flórida não se abateu e virou ainda no primeiro tempo. Primeiro, Allende deixou tudo igual ainda aos 33 minutos. No finalzinho, aos 40 minutos, o craque argentino apareceu para fazer boa jogada individual e virar o marcador.

Golaço

Na volta para a segunda etapa, a equipe comandada por Mascherano ampliou o venezuelano Telasco Segovia, autor do gol da vitória contra o Porto na Copa do Mundo de Clubges, marcou o terceiro e ampliou.

O craque argentino marcou um golaço e deu números finais a partida. Na ocasião, Messi arrancou pelo meio, deixando dois defensores para trás, driblou outros dois defensores e bateu forte para transformar o placar em goleada. Além da grande atuação, o camisa 10 ainda foi eleito o melhor jogador em campo na partida.

Com o resultado, o Inter Miami chegou aos 32 pontos e assumiu a sexta posição na Conferência Leste. Em seu próximo jogo, a equipe da Flórida vai enfrentar visitar o New England, na quarta-feira, às 20h30, (horário de Brasília).