O ex-jogador do Arsenal, Thomas Partey, foi acusado de cinco crimes de estupro e uma acusação de agressão sexual. Os incidentes teriam ocorrido entre 2021 e 2022, de acordo com a Polícia Metropolitana de Londres.

As acusações contra o jogador envolvem três mulheres:

Dois crimes de estupro relacionados a uma mulher

Três crimes de estupro em conexão com uma segunda mulher

Uma acusação de agressão sexual ligada a uma terceira mulher.

O contrato de Thomas Partey com o Arsenal terminou na última segunda-feira (30 de junho), após ele ter jogado pela equipe desde 2020.

Em entrevista a "BBC", o superintendente detetive Andy Furphy, que lidera a investigação, disse que a prioridade continua sendo fornecer apoio às mulheres que se apresentaram. Ele também pediu que qualquer pessoa que tenha sido impactada por este caso, ou qualquer um que tenha informações, entre em contato com a equipe de polícia de Londres.

Thomas Partey deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster no dia 5 de agosto.

Contratado em 2020, Thomas Partey deixou o Arsenal em junho de 2025 após o término de seu contrato (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Passagem de Thomas Partey pelo Arsenal

O jogador chegou ao Arsenal em outubro de 2020, vindo do Atlético de Madrid, em uma transferência que custou cerca de 45 milhões de libras os Gunners. Na última temporada, ele atuou em 35 jogos da Premier League, marcando quatro gols e contribuindo para o vice-campeonato do clube londrino na competição.

Além disso, Partey participou de 12 jogos da Champions League, onde os Gunners alcançaram as semifinais antes de serem eliminados pelo eventual campeão PSG. No total, o jogador fez 130 aparições na Premier League sob o comando de Mikel Arteta, balançando as redes em nove ocasiões.

