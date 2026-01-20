O Como venceu a Lazio por 3 a 0 na segunda-feira (19), no Stadio Olimpico, em partida válida pela 21ª rodada da Serie A. O protagonista do jogo foi Nico Paz, camisa 10 do clube da Lombardia, responsável por dois gols. Nas redes sociais, torcedores lembraram da relação do jogador com o clube que o formou como profissional, o Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida? ⚽

O Como abriu o placar em contra-ataque logo no início, aos dois minutos, Álex Valle encontrou Martin Baturina na entrada da área. O atacante finalizou forte de direita, a bola ainda desviou na defesa e superou o goleiro.

continua após a publicidade

Em seguida, a paz prevaleceu aos visitantes: aos 25', após cobrança de falta, Nico aproveitou a sobra de um bate e rebate, após passe de Maxence Caqueret na área, e ampliou o placar com bomba de perna esquerda. Aos 33', a equipe sofreu um susto quando o craque perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Ivan Provedel. Abaixo, veja o segundo gol do Como:

Na segunda etapa, o argentino se redimiu no lance mais bonito do jogo. Aos três minutos, após jogada pelo lado esquerdo, Baturina entregou a bola para Paz em sutil passe de letra. O meio-atacante finalizou de canhota de fora da área em chute colocado, sem oferecer chances ao goleiro, e encerrou o placar de uma partida em que os visitantes se mostraram amplamente superiores, tanto na posse de bola (66%) quanto nas finalizações (11 a 6). Abaixo, veja o terceiro gol do Como:

continua após a publicidade

Galáctico? ⚪

Nico Paz alcançou oito gols e seis assistências na atual temporada e mantém-se como uma das estrelas da liga nacional italiana, com desempenho semelhante ao da temporada passada. Revelado pelo Real, mas sem espaço no time principal, o astro de 21 anos possui contrato com o Como até junho de 2028, após aquisição em definitivo pelo clube italiano.

O Madrid, por sua vez, manteve a preferência de recompra e pode exercer uma cláusula contratual para recontratar o jogador por apenas 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). A transferência, concluída em 2024, custou 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36,2 milhões na época).

Nas redes sociais, torcedores passaram a especular sobre a possibilidade de Nico vestir a clássica camisa branca em breve, após mais uma atuação de destaque pelo Como. No entanto, a ideia de seu retorno à capital espanhola não é unânime, e parte dos fãs defende que ele permaneça na Itália para não ter seu brilho ofuscado por outras estrelas. A seguir, algumas opiniões de torcedores:

Tradução: Caso você não tenha visto o Nico Paz marcar dois gols contra a Lazio. Mal posso esperar para tê-lo de volta no Real Madrid.

Tradução: Sou completamente apaixonado por Nico Paz. Fico furioso que, para ver esses jogadores se desenvolverem, seja preciso tirá-los do Real Madrid. É inacreditável.

Tradução: Estou guardando minhas ações para o Nico Paz na próxima temporada no Real Madrid. Ele vai ser uma grande ajuda, disso eu tenho certeza.

Tradução: Gosto de como todos adoram e avaliam Nico Paz. Até ele voltar para o Real Madrid na próxima temporada e, de repente, começarem a chamá-lo de "(Kai) Havertz" argentino.

Tradução: Tenho que admitir que estou gostando cada vez mais de ver @Como_1907 (Como) de

@cesc4official (Cesc Fàbregas) e Nico Paz jogarem. O Real Madrid vai ter o Nico de volta, ótimo, isso é fantástico. Mas suponho que eles já sabem o que vão fazer com o Guler ou o Bellingham, eu acho.

Tradução: Nico Paz, não volte para o Real Madrid a menos que queira acabar como o Endrick.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.