Ronaldo Fenômeno se junta a marca global de cosméticos e vira embaixador da Copa do Mundo

Ronaldo Fenômeno, campeão de duas Copas do Mundo com o Brasil (1994, 2002) se juntou à Rexona e se tornou o embaixador oficial da marca para o Mundial de 2026. Como o "líder da torcida que nunca abandona", o bicampeão da Bola de Ouro participará de atividades e dinâmicas com os fãs na Copa.

Se juntando ao time da Rexona, Ronaldo também se juntou com Vini Jr, que é o embaixador global da marca de cosméticos. Lucas Moutinho, gerente de marketing da empresa, comentou sobre a estratégia dos consumidores no período pré-Copa.

- O Ronaldo sempre deixou tudo de si em campo e continua fazendo a diferença, agora torcendo junto com os brasileiros. A torcida brasileira sabia que podia contar com ele até nos momentos mais difíceis. Convocamos o Ronaldo para a Copa do Mundo da FIFA 2026™ porque ele, assim como Rexona, jamais abandonou os brasileiros. Ter o Fenômeno como nosso embaixador no país é motivo de grande honra, dando ainda mais força às nossas estratégias com os consumidores e mercado nacional - explicou.

Ronaldo Fenômeno é o novo embaixador da Rexona na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Rexona)

Favoritos para assumir lugar de Rodrygo na Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Texto de João Brandão

Neymar - Camisa 10 da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, Neymar é um dos nomes mais discutidos para substituir Rodrygo com a Amarelinha. O jogador é visto como a peça mais "diferente" em termos de qualidade técnica, impõe respeito por conta do que já fez nos gramados da Europa, tem experiência na competição e apelo popular.

Endrick - Pouco utilizado por Ancelotti no período em que foi treinado pelo italiano no Real Madrid, Endrick encontrou sua melhor fase na Europa no Lyon. Na equipe merengue, o atacante atuou em 37 partidas, mas apenas oito como titular e tendo participado de pouco mais de 800 minutos em 2024/2025.

Um dos pontos que joga a seu favor é a questão da versatilidade, uma vez que pode atuar como um centroavante, mas também pelo lado direito do campo, como vem mostrando no Lyon. É um nome que também possui apelo popular por conta do que fez com a camisa do Palmeiras, mas também por ter surgido como uma das grandes joias produzidas no país nos últimos anos.

Rayan - A joia formada no Vasco chegou chegando no Bournemouth, da Inglaterra. Em seus três primeiros jogos com a camisa do clube do sul da Inglaterra, o jovem de 19 anos marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Com poucos dias, Rayan se tornou titular rapidamente, tendo iniciado os últimos cinco jogos sob comando de Iraola.

Além da fase atual no Bournemouth, Rayan também foi o grande destaque do Vasco na última temporada e um dos principais personagens por levar o Cruz-Maltino à final da Copa do Brasil. Em 2025, o camisa 37 marcou 20 gols, inclusive na semifinal da segunda competição mais importante do país no clássico contra o Fluminense.