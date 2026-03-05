Confira linha do tempo da lesão de Mbappé e impacto da ausência no Real Madrid
Atacante desfalca time de Arbeloa contra o Celta, pela La Liga
Ausente nos últimos dois jogos do Real Madrid, Kylian Mbappé convive com uma lesão no joelho esquerdo desde dezembro. Desde então, o atacante desfalcou a equipe merengue em sete ocasiões, e o clube espanhol sentiu muito a falta do camisa 10.
O Lance! apresenta uma linha do tempo da lesão de Mbappé, que busca um tratamento conservador até a Copa do Mundo. Além disso, o impacto da ausência do centroavante também será apresentado com base nos números do Real Madrid com e sem o artilheiro em campo.
Linha do tempo da lesão de Mbappé no Real Madrid
7 de dezembro de 2025 - Mbappé sente um incômodo na reta final do primeiro tempo contra o Celta, saiu de campo no intervalo da partida mancando, mas ainda assim atuou até o fim da partida em que o Real Madrid foi derrotado por 2 a 0.
10 de dezembro de 2025 - Mbappé é relacionado para o jogo contra o Manchester City, pela Champions League, mas não é utilizado por Xabi Alonso e passa os 90 minutos no banco de reservas do Real Madrid.
31 de dezembro de 2025 - Real Madrid comunica que Mbappé sofre uma entorse no joelho esquerdo após realização de exames.
11 de janeiro de 2026 - Mbappé atua por 14 minutos na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona após ter desfalcado o Real Madrid nos jogos contra o Betis, pela La Liga, e Atlético de Madrid, pela semifinal da Supercopa da Espanha.
14 de janeiro de 2026 - Mbappé não é relacionado por Arbeloa para jogo contra o Albacete, pela Copa do Rei, e o Real Madrid é eliminado após ser derrotado por 3 a 2 para a equipe da segunda divisão espanhola.
14 de fevereiro de 2026 - Após um mês jogando no sacrifício, Mbappé permanece no banco de reservas durante todo o jogo em que o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 4 a 0, pela La Liga.
23 de fevereiro de 2026 - Mbappé decide parar para tratar sua lesão no joelho e se ausenta do jogo de volta dos playoffs da Champions League contra o Benfica e da partida contra o Getafe, pela La Liga. O atleta vai para a França com o objetivo de escutar a opinião do especialista Bertrand Sonnery-Cottet.
2 de março de 2026 - Real Madrid publica novo comunicado dizendo que novos exames realizados por médicos franceses confirmam o resultado de uma entorse no joelho esquerdo.
Impacto da ausência de Mbappé
Com Mbappé em campo, o Real Madrid disputou 33 partidas, tendo 24 vitórias, três empates e seis derrotas na temporada, o que representa um aproveitamento de 75,7%. A equipe merengue também tem uma média de 2,1 gols por partida, enquanto o atacante soma 38 gols e é o artilheiro da Champions League e da La Liga.
Sem Mbappé, o Real Madrid disputou sete jogos, tendo quatro vitórias e três derrotas, o que representa um aproveitamento de 57,1%. Os merengues tem uma média de 2,2 gols por partida, o que não é uma mudança significativa em relação aos jogos com o atacante presente.
