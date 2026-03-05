menu hamburguer
Futebol Internacional

Fora da Copa? Harry Kane se lesiona e desfalca Bayern de Munique

Atacante não enfrenta o Borussia Monchengladbach, pela Bundesliga

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/03/2026
11:38
Harry Kane cobra pênalti no confronto entre Bayern e Dortmund, pela Bundesliga
imagem cameraHarry Kane cobra pênalti no confronto entre Bayern e Dortmund, pela Bundesliga (Foto: Ina Fassbender/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Harry Kane lida com uma lesão na panturrilha e desfalcará o Bayern de Munique contra o Borussia Monchengladbah, nesta sexta-feira (6), pela Bundesliga. Em coletiva, Vincent Kompany abriu o jogo sobre a situação do centroavante inglês.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Ele levou uma pancada na panturrilha e ainda não está totalmente recuperado. É apenas uma pancada, nada grave no momento, mas ele pode ficar de fora por mais um dia - disse o treinador sobre o artilheiro da Bundesliga.

Apesar da lesão de Harry Kane no Bayern de Munique, o centroavante não deve ser desfalque para a Inglaterra na Copa do Mundo. Existe a expectativa de que o atacante retorne na próxima semana para o confronto com a Atalanta, pelas oitavas de final da Champions League.

Na atual temporada, Harry Kane tem 45 gols marcados com a camisa do Bayern de Munique, o que representa seu ano mais goleador com a equipe bávara. O atleta é o artilheiro da Bundesliga, da Copa da Alemanha e o 3º jogador com mais gols na Champions League.

Kane e Inglaterra na Copa do Mundo

Protagonista do Bayern de Munique, Harry Kane é o principal nome e esperança da Inglaterra na Copa do Mundo. Os Três Leões irão enfrentar Croácia, Gana e Panamá, pelo Grupo L da competição mais importante do futebol.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
Harry Kane abriu o placar na partida entre Inglaterra e Senegal (Foto: Paul Ellis / AFP)

