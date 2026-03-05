Arsenal depende de si e tem tabela mais fácil que o Manchester City na Premier League

Com a vitória sobre o Brighton e o empate entre Manchester City e Nottingham Forest, o Arsenal depende de si para conquistar a Premier League. Além disso, os Gunners possuem uma tabela mais fácil em comparação com a do vice-líder do Campeonato Inglês, o que joga a favor da equipe de Mikel Arteta, que sonha em encerrar um jejum de mais de 20 anos sem erguer o troféu da competição.

Apesar de ter um jogo a mais em relação ao Manchester City, o Arsenal abriu sete pontos de diferença na liderança para o time de Pep Guardiola. Mesmo que os Sky Blues vençam o confronto que ainda têm por fazer, a equipe de Mikel Arteta manteria quatro pontos de vantagem restando o mesmo número de confrontos.

No dia 19 de abril, Arsenal e Manchester City se enfrentam no Etihad Stadium em um confronto que pode ser decisivo na luta pelo título da Premier League. O duelo válido pela 33ª rodada pode aproximar os Gunners do fim do jejum ou recolocar de vez os Sky Blues na briga pelo maior título doméstico da Inglaterra.

Arsenal tem tabela mais fácil na Premier League

O Arsenal fará cinco dos últimos oito jogos da Premier League no Emirates Stadium, que é a casa do clube do norte de Londres. Na temporada, a equipe de Mikel Arteta é a 2ª melhor mandante do Campeonato Inglês com 11 vitórias em 14 partidas, o que representa a força de sua casa.

Além disso, o Arsenal encara quatro rivais que estão na segunda metade da tabela, o que representa uma certa fragilidade dos próximos adversários. Com exceção do Manchester City, o time mais bem colocado que os Gunners enfrentarão é o Everton, que atualmente ocupa a 8ª colocação da Premier League.

Por outro lado, o Manchester City tem cinco jogos por fazer longe do Etihad Stadium, enquanto apenas quatro partidas em sua casa. E a equipe de Guardiola é apenas a 3ª melhor visitante com sete vitórias em 14 confrontos disputados até o momento.

E o Manchester City enfrenta apenas três adversários que estão na segunda metade da tabela da Premier League. Além de encarar o líder Arsenal, os Sky Blues enfrentam o Aston Villa (4º colocado), Chelsea (5º colocado) e Brentford (7º colocado), que tem Igor Thiago, o vice-artilheiro do Campeonato Inglês.

Diferença das tabelas de Arsenal e Manchester City na Premier League (Arte: NotebookLM)

Rivais decidem Copa da Liga Inglesa

Antes da "decisão" entre Arsenal e Manchester City na Premier League, os rivais se enfrentam na final da Copa da Liga Inglesa, no Wembley, no dia 22 de março. Essa será a primeira oportunidade de ambas as equipes de erguer um troféu na temporada 2025/2026.

Além da Copa da Liga Inglesa e da Premier League, Arsenal e Manchester United seguem vivos também na Copa da Inglaterra. Os clubes estão nas oitavas de final da competição e buscarão uma vaga nas quartas de final neste fim de semana.

Guardiola lamenta empate do Manchester City com o Nottingham Forest, pela Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

