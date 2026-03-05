Astro do PSG descarta ida ao Real Madrid: 'Seria uma estupidez'
Jogador também diz "não" à Arábia Saudita
- Matéria
- Mais Notícias
Astro do PSG, Vitinha descartou uma hipotética ida para o Real Madrid nas próximas janelas de transferências. Em entrevista ao "Canal 11", o meia português afirmou se sentir muito feliz no clube francês.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Seria uma estupidez. Não acho que isso seja o melhor para mim. Me sinto muito bem aqui no PSG. Me encanta estar aqui no PSG, assim como a minha família. Temos um grupo fantástico e um treinador incrível.
Na sequência, Vitinha foi questionado sobre a possibilidade de deixar o PSG para um clube da Arábia Saudita, que tem muita força econômica. O atleta explicou os motivos que não o fariam deixar a Europa nesta altura da carreira.
- Não sejamos ingênuos. Estou mais apegado a uma carreira estável. Já ganho muito bem aqui na Europa, em um grande clube. Dobrar ou triplicar esse salário não me faria mais feliz.
Contratado pelo PSG em 2022, Vitinha tem vínculo com o clube francês até junho de 2029. O meia português é considerado uma das principais peças do elenco e foi peça chave na campanha em que a equipe de Luis Enrique conquistou a Champions League, em 2024/2025.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias