Horas após o Barcelona conquistar o 28º título de La Liga, o presidente Joan Laporta confirmou que pretende concorrer às eleições de 2026. Em entrevista à "RAC 1", o atual dirigente do Barça afirmou que se sente forte e pronto para encarar um novo mandato, pois acredita estar liderando o melhor projeto para o clube.

— Tomamos decisões difíceis, trabalhamos sob pressão. Foi um ano importante na recuperação do clube e gostaria de concorrer às próximas eleições. Acredito que este projeto, que tenho a honra de liderar, merece continuar. Tomamos decisões corajosas, corajosas e controversas, e avançamos, tanto para deter esta campanha de descrédito institucional que se instalou em alguns setores, especialmente entre os rivais.

E completou: — Alcançamos os resultados que queríamos. Estamos trabalhando muito bem. Pense de onde viemos e onde estamos. Podemos estar satisfeitos porque salvamos o clube e estamos nos recuperando financeiramente. Temos uma equipe muito competitiva, presente e futura, e voltaremos ao Camp Nou, em Spotify, se não houver mais imprevistos. Isso me dá força e me permite ter a convicção de que o que estamos fazendo, estamos fazendo bem. A inscrição de jogadores foi um suplício devido à reação violenta daqueles que não queriam que as coisas corressem bem para nós. Tudo isso, e muito mais, me dá força para continuar. É o melhor projeto do Barça porque amamos o clube e sabemos o que estamos fazendo e o que é melhor para nós.

Joan Laporta foi eleito presidente do Barcelona nas eleições de 2021, quando conquistou 54,28% dos votos e derrotou os candidatos Víctor Font e Toni Freixa. O seu mandato termina em 2026, no entanto, o atual mandatário tem interesse em participar do novo pleito.

— É o melhor projeto para o Barça porque amamos o clube e sabemos o que estamos fazendo e o que é do nosso interesse.

Laporta comemora título do Barcelona no vestiário

Com dérbi com gosto açucarado, o Barcelona venceu o Espanyol por 2 a 0 e faturou o seu 28º título de La Liga. A emoção foi tanta, que nem Joan Laporta, presidente do clube, conseguiu segurar a sua postura. Em um vídeo publicado por Dani Olmo, é possível ver o dirigente da equipe, junto de Rafa Yuste, vice-presidente do Barça, comemorando com os jogadores no vestiário, após a conquista.

