Pouco antes de a bola rolar entre Espanyol e Barcelona, valendo o título da temporada de La Liga, alguns torcedores do time da casa foram atropelados por um carro nos arredores do estádio RCDE Cornellà-El Prat, na Catalunha. O motorista do veículo acelerou na direção das pessoas após ser impedido de atravessar a via, que estava bloqueada por conta da movimentação da torcida, e também ser alvo de objetos arremessados.

Confira o momento do atropelamento (cenas fortes):

De acordo com informações dos jornais espanhóis, não houve mortes. No entanto, 13 torcedores foram atingidos pelo carro e tiveram ferimentos leves.

Segundo testemunho local, o veículo acelerou ao passar por uma multidão de torcedores do Espanyol, atingindo várias pessoas que estavam presentes. A polícia da Catalunha confirmou o acidente, que aconteceu por volta das 21h do horário de Barcelona (às 16h de Brasília). Vídeos do momento do acidente foram compartilhados nas redes sociais.

Autoridades investigam motivo do acidente

Ainda não se sabe o motivo do ocorrido. As suspeitas das autoridades variam entre um acidente por perda de controle do veículo ou algo mais grave, como um possível atentado. O veículo subiu na calçada, atropelando vários torcedores do Espanyol e acabou colidindo contra uma grade.

De acordo com o "AS", o motoristo, que tem entre 45 e 55 anos, teria perdido o controle do veículo. Primeiro, atropelou acidentalmente uma garota, um incidente que fez com que várias pessoas o importunassem e jogassem tudo no carro.

A pessoa que dirigia o veículo, tomada pelo nervosismo, acelerou involuntariamente, ocasionando o acidente. Ela foi detida pela polícia local.

A possibilidade da suspensão da partida entre os times de Manolo González e Hansi Flick foi considerada, porém, poucos minutos após o início do jogo, foi informado pelo sistema de som do estádio que o incidente estava sob controle das autoridades, conforme relatado pelo site espanhol "Ok Diario".

Carro colide contra uma grade após atropelar torcedores do Espanyol (Foto: Reprodução/X)

