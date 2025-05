Barcelona fatura segunda maior premiação do futebol com título da La Liga

O Barcelona confirmou a superioridade mostrada ao longo da temporada e cravou o título do Campeonato Espanhol da temporada 2024/25. Na noite desta quinta-feira (15), o clube blaugrana bateu o Espanyol por 2 a 0 e ficou com o troféu da La Liga com uma rodada de antecedência. Além da moral elevada com a conquista após um ótimo começo de trabalho de Hansi Flick nesta temporada, a equipe a torcida tem o que comemorar pela premiação recebida pelo 1º lugar.

O valor pago pela La Liga para o campeão pode ser considerado o segundo maior do mundo quando se trata das cifras de premiação por um título. A competição é uma das mais consumidas ao redor do mundo, ao lado da Premier League, da Inglaterra, e consegue faturar mais de 1,7 bilhão de euros, ou R$ 10,8 bilhões, com contratos de transmissão com diversos países. A líder é a inglesa, que alcança 3,9 bilhões de euros (R$ 24,2 bilhões).

Isso permite que a competição seja generosa com os prêmios para os clubes ao fim da temporada. O valor total engloba a premiação pelo 1º lugar junto com as cotas de televisão de cada equipe e bônus pagos pela própria La Liga. Apesar de não ter um número oficial anunciado pela competição, é possível tirar um valor próximo do que será pago à equipe.

Na temporada passada, o Real Madrid teve um faturamento de 143 milhões de euros (cerca de R$ 795 milhões) pelo título da temporada 2023/24. Esse valor contabiliza o valor pago pelo 1º lugar na La Liga, cotas de televisão, além de uma bonificação de 17% em cima da quantia fixa.

Veículos espanhóis noticiaram que a La Liga pagará cerca de 50 milhões de euros (cerca de R$ 317 milhões) apenas pelo primeiro lugar. A essa cifra, soma-se as cotas de TV e o bônus pago pela organização. Por isso, estima-se que os números sejam próximos ou iguais ao que o rival Real Madrid conquistou no último ano.

Confira as premiações das principais competições de futebol no mundo:

Premier League - 175,9 milhões de libras (R$ 1,2 bilhão)

La Liga - 143 milhões de euros (R$ 795 milhões)

Serie A - 100 milhões de euros (R$ 560 milhões)

Liga dos Campeões - 85,14 milhões (R$ 457 milhões)

Bundesliga - 80 milhões de euros (R$ 445 milhões)

Ligue 1 - 50 milhões de euros (R$ 280 milhões)

Copa do Mundo - US$ 42 milhões (R$ 222 milhões)

Libertadores - R$ 202 milhões

Copa do Brasil - R$ 101 milhões

Brasileirão - R$ 48,1 milhões

*os valores são referentes ao que foi pago na época e respeitam as cotações do período

Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Como foi Barcelona 1 x 0 Espanyol

O Barcelona venceu o Espanyol por 2 a 0 fora de casa com um verdadeiro golaço de Lamine Yamal, que ainda deu uma assistência no fim da partida para Fermín Lopez. O time blaugrana foi campeão de La Liga pela 28ª vez.

Com a vitória, o Barcelona chega a 85 pontos em 36 rodadas e não pode mais ser alcançado pelo Real Madrid, segundo na tabela. Com dois jogos restantes em La Liga, o Real só pode chegar a 84 caso vença os dois últimos compromissos. Dessa forma, o Barcelona é campeão do Campeonato Espanhol.

Já campeão, o Barcelona ainda tem dois compromissos para cumprir tabela em La Liga. No domingo (18), o clube recebe o Villarreal em casa para celebrar o título com sua torcida. Por outro lado, o Espanyol encara o Osasuna, também no domingo (18), fora de casa para tentar se livrar de vez da ameaça do rebaixamento.