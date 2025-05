Com dérbi com gosto açucarado, o Barcelona venceu o Espanyol por 2 a 0 e faturou o seu 28º título de La Liga. A emoção foi tanta, que nem Joan Laporta, presidente do clube, conseguiu segurar a sua postura. Em um vídeo publicado por Dani Olmo, é possível ver o dirigente da equipe, junto de Rafa Yuste, vice-presidente do Barça, comemorando com os jogadores no vestiário, após a conquista.

Em jogo truncado, o duelo entre Barcelona e Espanyol foi marcado por tensão dentro e fora de campo. Entretanto, o time culé conseguiu se sair melhor e faturou o seu 28º título de La Liga. O alívio após o apito final foi tanto que Joan Laporta desceu até os vestiários para tomar um banho de bebida dos jogadores. A comemoração foi flagrada por Dani Olmo, que gravou e postou em suas redes sociais. Confira:

Barcelona, de Yamal, campeão de La Liga

Com Lamine Yamal decisivo, o Barcelona conquistou o seu 28º título de La Liga. A confirmação vem com duas rodadas de antecedência, após vitória por 2 a 0, contra o Espanyol, fora de casa. Agora, os Culés se isolam na primeira colocação e sem mais chances de ser alcançado pelo Real Madrid.

É o segundo título do Barcelona nas três últimas temporadas, sendo o primeiro sob o comando de Hansi Flick. Em um recorte do século, o Barça possui mais conquistas que o Real Madrid: 12 a 9. Ao longo de toda história, porém, os Blancos estão isolados no topo, com 36 a 28.

Yamal foi o grande protagonista no jogo da conquista. O jovem astro marcou um golaço para abrir o placar para o Barcelona, e deu uma assistência para o segundo gol, marcado por Fermín López.

