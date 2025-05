O título de La Liga conquistado pelo Barcelona nesta quinta-feira (15) rendeu muitas comemorações na cidade da Catalunha. Após anos sendo coadjuvante por clubes pelos quais passou, inclusive no atual, Raphinha fez uma temporada digna de Bola de Ouro e celebrou merecidamente os títulos desta temporada pelo Barcelona. Depois da vitória no dérbi sobre o Espanyol por 2 a 0 que fez o clube garantir sua 28º La Liga da história, o brasileiro disparou contra os críticos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Muita gente achou que estávamos mortos e que iríamos lutar pelo terceiro lugar. Dependia de nós, e conseguimos — comemorou Raphinha após a partida contra o Espanyol.

continua após a publicidade

Com o título conquistado nesta quinta-feira (15), o Barcelona chegou ao seu terceiro na temporada, conquistando a tríplice coroa a nível nacional - a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e La Liga. E um detalhe não poderia ser melhor para os torcedores culés: todos os títulos tiveram o Real Madrid como vice. Na Supercopa da Espanha, um sonoro 5 a 2 para cima do maior rival na final. Na Copa do Rei, 3 a 2 após um jogaço que foi para a prorrogação. E em La Liga, duas vitórias - uma por 4 a 0 e outra por 4 a 3. Raphinha contribuiu com sete participações em gols só contra o Real , um recorde entre os brasileiros em El Clásico.

Confira os números de Raphinha na temporada

Raphinha faz, indiscutivelmente, a melhor temporada de sua carreira. Apesar de o Barcelona ter sido eliminado nas semifinais da Champions League, o brasileiro é um dos fortes candidatos a vencer a Bola de Ouro neste ano. Veja os números dele:

continua após a publicidade

55 partidas 4507 minutos 34 gols 22 assistências 56 participações em gols Média de mais de uma participação em gol por jogo

Como foi o jogo do título do Barcelona?

Elenco do Barcelona comemora título de La Liga (Reprodução: Raphinha)

Nesta quinta-feira (15), o Barcelona venceu o Espanyol por 2 a 0 com um verdadeiro golaço e assistência de Yamal e foi campeão de La Liga pela 28ª vez. O outro gol foi marcado por Fermín Lopez, em dérbi realizado no Estádio Cornellà-El Prat, casa do Espanyol. O principal nome da partida foi Lamine Yamal. No início da segunda etapa, o espanhol de 17 anos recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou onde a coruja dorme para abrir o placar para o Barcelona. No fim, Yamal serviu Fermín López dentro da área, que finalizou bem e deu números finais à partida.

Com a vitória, o Barcelona chega a 85 pontos em 36 rodadas e não pode mais ser alcançado pelo Real Madrid, segundo na tabela. Com dois jogos restantes em La Liga, o Real só pode chegar a 84 caso vença os dois últimos compromissos. Dessa forma, o Barcelona é campeão do Campeonato Espanhol.