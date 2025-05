O Barcelona voltou ao topo do futebol espanhol nesta quinta-feira (16), ao vencer o Espanyol e conquistar, com duas rodadas de antecedência, a La Liga de 2024/25. Em entrevista pós-jogo, o presidente, Joan Laporta, fez questão de provocar aqueles que duvidaram do título do clube catalão. Hansi Flick, técnico, também falou.

— Ganhamos esta liga contra todas as probabilidades e contra todos. Eles tentaram arduamente nos desestabilizar, mas não conseguiram. Estou feliz — celebrou o presidente.

Por estar jogando como visitante, em um estádio composto por rivais da Catalunha, o elenco e membros do Barcelona foram comemorar o título nos vestiários. Como bem disse, Laporta estava feliz e fez questão de se juntar aos jogadores. O mandatário foi visto em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Além de Laporta, o técnico alemão, Hansi Flick, fez questão de reforçar que o trabalho pelo clube ainda não está concluído, uma vez que falharam na conquista da Champions League, em que foram eliminados pela Inter na semifinal. Flick, porém, quebrou o gelo e, de forma descontraída, disse que agora poderá descansar em paz.

— Foi uma temporada ótima, mas podemos fazer melhor. Eu sei o que aconteceu aqui há dois anos, então, por isso, pedi para o time sair do campo para comemorar (...) Agora eu posso aproveitar. Durante as partidas, eu sempre ficava sob estresse. Mas amanhã eu estarei relaxado — brincou.

Barcelona, de Yamal, campeão de La Liga

Com Lamine Yamal decisivo, o Barcelona conquistou o seu 28º título de La Liga. A confirmação vem com duas rodadas de antecedência, após vitória por 2 a 0, contra o Espanyol, fora de casa. Agora, os Culés se isolam na primeira colocação e sem mais chances de ser alcançado pelo Real Madrid.

É o segundo título do Barcelona nas três últimas temporadas, sendo o primeiro sob o comando de Hansi Flick. Em um recorte do século, o Barça possui mais conquistas que o Real Madrid: 12 a 9. Ao longo de toda história, porém, os Blancos estão isolados no topo, com 36 a 28.

