menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Europeus demonstram apoio a Vini Jr, que sai de campo após denunciar racismo

Árbitro aciona protocolo na Champions

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/02/2026
18:41
Atualizado há 0 minutos
Vini Jr acusa jogador do Benfica de racismo, e árbitro aciona protocolo na Champions (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
imagem cameraVini Jr acusa jogador do Benfica de racismo, e árbitro aciona protocolo na Champions (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

No duelo entre Benfica e Real Madrid, pelo mata-mata da Champions League, Vini Jr se retirou momentaneamente de campo após acusar um atacante adversário de cometer racismo contra ele. Os ataques teriam ocorrido após o brasileiro marcar um golaço para o time espanhol, abrindo o placar.

continua após a publicidade

O argentino Gianluca Prestianni teria sido o responsável pelos insultos. Vinícius denunciou o caso ao árbitro e aos membros da comissão técnica, incluindo José Mourinho e Álvaro Arbeloa. O árbitro acionou o protocolo antirracismo.

Nas redes sociais, alguns internautas se mobilizaram com a situação e demonstraram apoio a Vini.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Europeus prestam solidariedade a Vinicius Júnior

Tradução: Vini, você é tão bom que eles recorrem ao racismo porque o futebol não é suficiente para eles. Está cristalino quem perdeu aqui.

Tradução: É absolutamente repugnante o quanto Vini é abusado apenas por causa de sua personalidade e habilidade

Tradução: Clattenburg é uma vergonha. Parabéns a Shearer por defender Vini.

Tradução: Cartão amarelo para Vini por dançar no canto... Inacreditável

Tradução: Respeitem o Vini

➡️ Início de 2026 de Vini Jr pode ser trunfo do Real Madrid na Champions

Vini Jr acusa jogador do Benfica de racismo, e árbitro aciona protocolo na Champions

A confusão iniciou após Vini Jr marcar um golaço para abrir o placar em favor do Real Madrid contra o Benfica, no Estádio da Luz. Na sequência, Prestianni iniciou uma confusão com o brasileiro Vini Jr, que culminou na acusação de racismo do camisa sete contra o argentino.

continua após a publicidade

O árbitro François Letexier acionou o protocolo antiracismo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços.

O protocolo contra o racismo da UEFA Champions League é um conjunto de medidas adotadas pela UEFA para combater manifestações racistas, xenófobas ou discriminatórias durante as partidas das competições europeias. O objetivo é proteger os jogadores, garantir um ambiente seguro e responsabilizar torcedores ou clubes envolvidos em comportamentos ofensivos.

➡️ Vini Jr relata insulto racistra de Prestianni e paralisa jogo da Champions

Vini Jr acusa atacante do Benfica de cometer racismo (Foto: Filipe Amorim/AFP)
Vini Jr acusa atacante do Benfica de cometer racismo (Foto: Filipe Amorim/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias