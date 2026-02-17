Europeus demonstram apoio a Vini Jr, que sai de campo após denunciar racismo

No duelo entre Benfica e Real Madrid, pelo mata-mata da Champions League, Vini Jr se retirou momentaneamente de campo após acusar um atacante adversário de cometer racismo contra ele. Os ataques teriam ocorrido após o brasileiro marcar um golaço para o time espanhol, abrindo o placar.

continua após a publicidade

O argentino Gianluca Prestianni teria sido o responsável pelos insultos. Vinícius denunciou o caso ao árbitro e aos membros da comissão técnica, incluindo José Mourinho e Álvaro Arbeloa. O árbitro acionou o protocolo antirracismo.

Nas redes sociais, alguns internautas se mobilizaram com a situação e demonstraram apoio a Vini.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Europeus prestam solidariedade a Vinicius Júnior

Tradução: Vini, você é tão bom que eles recorrem ao racismo porque o futebol não é suficiente para eles. Está cristalino quem perdeu aqui.

Tradução: É absolutamente repugnante o quanto Vini é abusado apenas por causa de sua personalidade e habilidade

Tradução: Clattenburg é uma vergonha. Parabéns a Shearer por defender Vini.

Tradução: Cartão amarelo para Vini por dançar no canto... Inacreditável

Tradução: Respeitem o Vini

➡️ Início de 2026 de Vini Jr pode ser trunfo do Real Madrid na Champions

Vini Jr acusa jogador do Benfica de racismo, e árbitro aciona protocolo na Champions

A confusão iniciou após Vini Jr marcar um golaço para abrir o placar em favor do Real Madrid contra o Benfica, no Estádio da Luz. Na sequência, Prestianni iniciou uma confusão com o brasileiro Vini Jr, que culminou na acusação de racismo do camisa sete contra o argentino.

continua após a publicidade

O árbitro François Letexier acionou o protocolo antiracismo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços.

O protocolo contra o racismo da UEFA Champions League é um conjunto de medidas adotadas pela UEFA para combater manifestações racistas, xenófobas ou discriminatórias durante as partidas das competições europeias. O objetivo é proteger os jogadores, garantir um ambiente seguro e responsabilizar torcedores ou clubes envolvidos em comportamentos ofensivos.

➡️ Vini Jr relata insulto racistra de Prestianni e paralisa jogo da Champions