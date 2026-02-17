A terça-feira (17) de Champions League foi marcada por protagonismo brasileiro nos playoffs da competição. Gabriel Sara e Vini Jr foram os principais destaques do dia, decisivos em vitórias importantes de Galatasaray e Real Madrid, respectivamente, com o ex-São Paulo comandando o triunfo da equipe turca sobre a Juventus e o ex-Flamengo marcando um golaço para os merengues.

Em Istambul, Gabriel Sara teve atuação de alto nível na vitória do Galatasaray sobre a Juventus por 5 a 2. O meia abriu o placar ainda no primeiro tempo e participou diretamente de outro gol ao distribuir assistência. Além das participações decisivas, o brasileiro acumulou números expressivos: sete chances criadas e sete bolas recuperadas. O desempenho rendeu ao ex-São Paulo o prêmio de melhor jogador da partida.

Com gol de Gabriel Sara Galatasaray vence Juventus na Champions League (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

Em Lisboa, o Real Madrid venceu o Benfica por 1 a 0, com gol de Vini Jr O atacante decidiu o confronto em jogada individual, finalizando no ângulo após arrancada pelo lado esquerdo. Com o gol, o camisa 7 chegou aos 31 na história da Champions League e ultrapassou Kaká, tornando-se o segundo brasileiro com mais gols no torneio, atrás apenas de Neymar.

Participação de brasileiros também em Dortmund e França

No Borussia Dortmund 2 a 0 Atalanta, o volante Ederson foi o único brasileiro em campo. A atuação foi discreta, com pouca influência ofensiva ao longo da partida. Já no duelo francês, o Paris Saint-Germain superou o Monaco por 3 a 2. O zagueiro Marquinhos atuou como capitão e apresentou solidez defensiva, com bom aproveitamento nos passes e eficiência nos duelos individuais.

A rodada marcou o início da fase preliminar do mata-mata, reunindo equipes que avançaram além da fase de grupos. Os confrontos de volta definirão os classificados às oitavas de final.

