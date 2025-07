O Real Madrid de Xabi Alonso está ganhando forma. As primeiras exibições da equipe no Mundial de Clubes sob comando do ídolo chamaram a atenção do mundo do futebol pelo brilho de um jovem em ascensão: Gonzalo García, de 21 anos, autor de três gols pelos Merengues no torneio intercontinental. Entretanto, o destaque do espanhol roubou o espaço de um brasileiro no ataque do maior clube do mundo.

Trata-se de Endrick, de 18 anos, que está em Madri desde 2024. Com o problema intestinal de Kylian Mbappé durante as primeiras fases do Mundial, havia uma vaga disponível pela função mais importante do time: a de marcar gols. No entanto, a estrela brasileira sofreu uma lesão no tendão da perna direita, e nem foi inscrito na competição mais aguardada do ano.

Assim, Xabi Alonso decidiu dar quatro jogos seguidos como titular a um jogador que só tinha seis partidas pelo profissional entre 2023 e 2025 com Carlo Ancelotti. O camisa 30 não só deu conta do recado, como é uma das surpresas individuais do Mundial. Nesse sentido, o jornal espanhol "As" relembrou da competitividade existente na figura do centroavante: a volta de Mbappé, o sucesso de García e, principalmente, a esperança em Endrick.

Gonzalo García , do Real Madrid, no Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

— A ausência de Mbappé nas primeiras partidas da Copa do Mundo, combinada com a lesão de Endrick , deu a Gonzalo uma oportunidade de ouro, que o jovem jogador aproveitou. E deixou o brasileiro em uma posição difícil. De substituto direto de Mbappé a sentir a ameaça de ser rebaixado a um substituto por um substituto. E com um dilema iminente: ficar no Madrid para lutar por tempo de jogo ou buscá-lo longe do Bernabéu — escreveu o jornalista Mário de la Riva.

— A lesão não poderia ter vindo em pior hora. Justo quando ele começava a parecer titular e Ancelotti começava a lhe dar minutos, ele rompeu a perna em Sevilha, na penúltima rodada. Lesão no tendão da coxa direita. Dois meses parado. Adeus à temporada, adeus à Copa do Mundo. Gonzalo assumiu a função que antes era de Endrick, o de reserva direto de Mbappé — completou o "As".

