Real Madrid e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados no Mundial de Clubes da Fifa de 2025. A partida acontece neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV, da CazéTV e da DAZN. Afinal, Vini Jr joga hoje?

Em duelo válido pelas quartas de final do torneio intercontinental, o camisa 7 será titular e terá a responsabilidade de conduzir o setor ofensivo da equipe. O clássico entre espanhóis e alemães reedita a final da Champions de 2023/24, quando os Merengues levaram a melhor, com a 15ª conquista da competição europeia. Na ocasião, o brasileiro deixou o gol dele em campo.

Diante do RB Salzburg, na última rodada da fase de grupos, Vinícius encerrou um jejum de oito jogos sem marcar, além de dar assistência para Valverde em triunfo por 3 a 0. Com Mbappé ainda no estágio de dúvida, a pressão recai sobre os ombros do atual melhor do mundo pela Fifa. Contra a Juventus, nas oitavas de final, o atacante teve ação ativa nas chances de ataque, apesar de não contribuir com participação em gols.

Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid sobre o RB Salzburg, no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

1️⃣1️⃣ Provável escalação do Real Madrid para enfrentar o Borussia Dortmund

⚽ GOL: Thibaut Courtois

⚽ LTD: Trent Alexander-Arnold

⚽ ZAG: Antonio Rüdiger

⚽ ZAG: Dean Huijsen

⚽ LTE: Fran García

⚽ VOL: Aurélien Tchouaméni

⚽ MEI: Jude Bellingham

⚽ MEI: Arda Güler

⚽ MEI: Federico Valverde

⚽ ATA: Vini Jr

⚽ ATA: Kylian Mbappé

📋 Técnico: Xabi Alonso

Real Madrid e Borussia Dortmund promete fortes emoções, já que vale uma vaga entre os quatro melhores times do mundo. Em caso de empate no tempo regulamentar, o jogo seguirá para a prorrogação e, se necessário, será decidido nos pênaltis. Quem sair vencedor encara o classificado do duelo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, que disputam a outra chave da competição.

