Igor Jesus não é mais centroavante do Botafogo. O Nottingham Forest, clube da Premier League, oficializou, na manhã deste sábado (5), a contratação do atacante dias após a eliminação do Glorioso no Mundial de Clubes.

Igor custará aos cofres do clube do centro da Inglaterra cerca de 11,5 milhões de euros (R$ 73,2 milhões na cotação atual), segundo a imprensa inglesa. O vínculo entre as partes terá duração de quatro anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2029.

- Estou realmente muito feliz de fazer parte de uma nova história, especialmente em um clube como o Nottingham Forest. Não pensei duas vezes quando recebi a oferta, e quis abraçar o projeto que me mandaram. Estou feliz de estar aqui e espero fazer um grande trabalho. Farei o meu melhor para alcançar grandes resultados e trazer alegria ao clube - afirmou.

👋 Botafogo dá adeus a Igor Jesus

Nas redes sociais, o Botafogo também se despediu do camisa 99, com vídeos que relembraram momentos de sua trajetória no Rio de Janeiro. Com a camisa alvinegra, o atleta foi um dos pilares dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, ambos conquistados em 2024.

- Um dos maiores atacantes da nossa história, campeão da Libertadores e do Brasileirão, marcou época com a gloriosa camisa. Depois de um 2024 inesquecível, brilhou novamente em 2025, honrando o Preto e Branco na Copa do Mundo de Clubes e balançando as redes em uma vitória histórica sobre o PSG. Agora, parte para novos voos na Premier League. Vai com tudo, meu 99! - declarou o clube, através de suas redes sociais.

Revelado pelas categorias de base do Coritiba, Igor Jesus chegou ao Botafogo em julho de 2024, a custo zero, após deixar o Shabab Al Ahli (EAU). Rapidamente, ganhou a titularidade e fez gols cruciais nas campanhas que encerraram um longo de jejum de títulos por parte do Glorioso.

🔢 Números de Igor Jesus pelo Botafogo

⚽ 59 jogos

⌛ 4.521 minutos em campo

🥅 17 gols

📤 6 assistências

✅ 28 vitórias

🟰 14 empates

❌ 17 derrotas

🏆 Títulos: Brasileirão e Libertadores de 2024

Igor Jesus comemora gol pelo Botafogo na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Além de Igor, o Forest tem interesse em fechar um pacotão de reforços no elenco do Fogão. O zagueiro Jair já tem acordo acertado e anúncio iminente, enquanto o lateral-esquerdo Cuiabano é alvo de desejo dos mandatários britânicos.