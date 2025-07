Flamengo encaminha contratação de atacante irlandês do West Bromwich

O Flamengo encaminhou a contratação do atacante irlandês Mikey Johnston, que atuou na última temporada pelo West Bromwich, da segunda divisão da Inglaterra. De acordo com o veículo britâncio Express & Star, o negócio vai girar em torno de 5 milhões de libras (cerca de 37 milhões de reais, na cotação atual).

O jogador de 26 anos marcou três gols e deu cinco assistências em 42 partidas pelo clube inglês na última temporada, sendo 40 na Championship. Johnston é um atacante de lado de campo destro que prefere jogar pela esquerda, mas também já jogou pela direita.

Mikey Johnston foi formado nas categorias de base do Celtic, da Escócia, por onde atuou por 93 partidas, fez 13 gols e distribuiu 12 assistênicas. O jogador ainda atuou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, na temporada 2022/23 antes de se juntar ao West Bromwich, na temporada seguinte.

O atacante fez 199 partidas na carreira, incluindo a Youth League da Uefa com destaque para os últimos anos. Johnston tem 31 gols e 26 assistências nestas partidas. Sua melhor temporada foi em 2023, quando fez 20 jogos, com sete gols e duas assistências pelo Celtic.

Mikey Johnston em ação pelo West Bromwich (Foto: Reprodução/Mikey Jonhston)

Flamengo quer mais reforços para o restante da temporada

A chegada de Mikey Johnston era uma das prioridades da diretoria do Flamengo para reforçar o elenco, com foco em atacantes de lado. Buscar um jogador que possa revezar com Arrascaeta ainda é uma das metas do clube para o restante da temporada. O clube avançou nas tratativas por Jorge Carrascal, que pode ser este jogador.

Antes da disputa do Mundial, o rubro-negro sinalizou uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões), que foi recusada pelos russos inicialmente. Neste momento, a negociação está travada, mas existe um otimismo para selar a transferência com a abertura da janela.

Além do meio-campo, o Rubro-Negro também procura um centroavante. Houve interesse na contratação de Facundo Colidio, do River Plate, e as negociações ainda não avançaram.