O Chelsea anunciou nova aquisição para o elenco comandado por Enzo Maresca dias antes de enfrentar o Fluminense no Mundial de Clubes. Trata-se de Jamie Gittens, de apenas 20 anos, contratado junto ao Borussia Dortmund.

O vínculo entre as partes terá duração de sete anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2032. Ao todo, a transferência pode custar cerca de 52 milhões de euros (R$ 331,2 milhões na cotação atual), incluindo valores de bonificação por metas.

- Me juntar a um clube grande como o Chelsea me traz um sentimento muito positivo,. Mal posso esperar para aprender com todos que estão no time e entregar tudo aqui dentro. É uma sensação incrível - afirmou o ponta-esquerda.

Gittens subiu aos profissionais com a camisa do Borussia, mas na base, chegou a ter passagem rápida justamente pelos Blues. Posteriormente, rodou em Reading e Manchester City, antes de ser adquirido pelos Aurinegros em 2020.

Sua estreia pelos profissionais aconteceu em abril de 2022, diante do Wolfsburg, pela Bundesliga. Ao todo, foram mais de 100 jogos pelo profissional, com 17 gols e 14 assistências, mas nenhum título conquistado.

Jamie Gittens é anunciado pelo Chelsea antes de duelo com o Fluminense (Foto: Reprodução)

🤔 Reforço do Chelsea jogará contra o Fluminense?

Apesar de chegar antes do duelo com o Tricolor, o atacante não poderá atuar mais no torneio intercontinental. Isso se deve ao fato de já ter entrado em campo com a camisa aurinegra na competição realizada no Estados Unidos.

O Chelsea eliminou o Palmeiras nas quartas de final do Mundial, em vitória por 2 a 1, na sexta-feira (4). Agora, tem pela frente o Fluminense, buscando uma vaga na decisão. A bola rola para o duelo na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York (EUA).

