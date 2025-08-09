AO VIVO: Acompanhe o sábado (9) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela do verão europeu em 9 de agosto
Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação deste sábado (9) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.
Veja as movimentações deste sábado no mercado da bola internacional
Rayan ➡️Al Ah-li
O atacante Rayan está no radar ao Al-Ahli após o técnico Matthias Jaissle demonstrar interesse no jogador de 19 do Vasco. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, o clube saudita pode formalizar uma oferta nos próximos dias. Saiba detalhes!
No início do mês, o Lance! apurou que o Vasco não pretende negociar Rayan, que é tido como um dos principais nomes do elenco comandado por Fernando Diniz. Inclusive, a diretoria se aproxima de uma extensão e valorização contratual. O atacante tem vínculo até o fim de 2026.
Benjamin Sesko ✅ Manchester United
O Manchester United anunciou na manhã deste sábado a contratação do atacante Sesko, agora ex-RB Leipzig. De acordo com o "The Athletic", os ingleses vão pagar 76,5 milhões de euros (R$ 484 milhões) fixos, além de 8,5 milhões de euros (R$ 53,8 milhões) em bônus variáveis. ➡️Saiba detalhes!
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa
Premier League (Inglaterra)
- Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Serie A (Itália)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)
Bundesliga (Alemanha)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Ligue 1 (França)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
