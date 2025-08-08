Vasco x Chapecoense: Lance! transmite Brasileiro de Futsal; veja onde assistir

Vasco e Chapecoense se enfrentam pela oitava semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio do Pedrão, às 17h30 (de Brasília) em Teresópolis–RJ. Com o time catarinense já classificado, quem busca a vaga à próxima fase é o Cruz-maltino, que precisa de, no mínimo, um empate para se garantir no mata-mata. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.

Vasco x Chapecoense - Campeonato Brasileiro de Futsal

Com a primeira fase do campeonato na reta final, o Vasco está perto da classificação ao mata-mata. O time conta com um dos artilheiros da competição, David, o Cruz-maltino precisa de um empate para se garantir na próxima fase. Com entradas gratuitas para o duelo no Ginásio Pedrão, a equipe conta com o apoio da torcida vascaína em busca do resultado positivo.

Equipe da Vasco no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Allan Pereira)

Do outro lado, a Chapecoense, com uma partida a mais, já se garantiu na fase final, com 15 pontos — quatro vitórias e três empates — e uma das melhores campanhas da primeira parte da competição. Com o brilho de Dudi, os catarinenses buscam frustrar a classificação antecipada dos vascaínos e assumir a liderança do Grupo A.

Equipe da Chapecoense no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: CBFS)

➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

Vasco x Chapecoense

🏐 Fase: Oitava Semana

📆 Data e horário: Sábado, 9 de agosto, às 17h30 de Brasília

🏟️ Local: Ginásio Pedrão, em Curitiba, Paraná

📺 Onde assistir: YouTube do Lance! e da CBFS

