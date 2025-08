Vasco se aproxima de extensão e valorização contratual de Rayan

O Vasco está próximo de estender e valorizar o contrato de Rayan. O Lance! apurou que Cruz-Maltino está apalavrado com o atacante e a expectativa é de que o novo vínculo seja assinado quando Admar Lopes voltar da Europa.

Atualmente, o contrato de Rayan é válido até o final de 2026 se alguma proposta chegar pelo jogador. Caso contrário, há uma conversa alinhavada para ficar até 2027. O novo vínculo de Rayan com o clube tende a ultrapassar este prazo. O atacante vai receber um aumento salarial e a multa rescisória também será maior.

Rayan renovou o contrato com o Vasco ainda em abril deste ano. Com a chegada de Diniz, o jovem atacante de 18 anos se valorizou ainda mais e é uma das peças fundamentais do time. O jogador é o xódo do técnico cruz-maltino.

Em São Januário desde os seis anos, Rayan se destacou em todas as categorias de base do Vasco. Em 2023 se tonou o jogador mais jovem a atuar pelo Cruz-Maltino no Século XXI.

Entre os profissionais, Rayan já atuou em 71 jogos. Esta temporada é a que o atacante está tendo o melhor desempenho. Ao todo já são sete gols e uma assistência.

