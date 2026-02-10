Europeus reagem à atuação de Rayan em Everton x Bournemouth: 'Completo'

O atacante Rayan começou pela segunda vez na temporada como titular da equipe do Bournemouth. Desta vez, o brasileiro foi destaque da equipe inglesa na vitória sobre o Everton, por 2 a 1, no Hill Dickinson Stadium, pela 26ª rodada da Premier League.

Na ocasião, o brasileiro iniciou a partida com um erro grave. Aos 41 minutos do primeiro tempo, ele marcou um pênalti em cima do zagueiro Jarrad Branthwaite após um erro individual. O lance gerou o primeiro gol do confronto, marcado por Iliman Ndiaye.

Na segunda etapa, o Rayan deu a volta por cima e marcou o gol de empate no confronto. O lance aconteceu aos 61 minutos, quando Adrien Truffert achou o atacante na área, com um cruzamento, para marcar de cabeça.

A atuação do atacante repercutiu entre os torcedores do Bournemouth. No início, o brasileiro sofreu críticas pelo erro no lance que originou o pênalti do gol do Everton. Mas, no segundo tempo, os europeus voltaram a se render ao futebol do jogador. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Um gol de cabeça no segundo poste, uma arrancada individual para dentro da área que resultou em outro gol, além de uma assistência após uma jogada pela linha de fundo. Rayan, jogador completo".

Tradução: "Rayan marcou de novo".

Tradução: "Rayan empata para o Bournemouth".

Tradução: "Esse Rayan me preocupa. Esses caras têm um talento incrível. O Bournemouth tem olheiros muito bons".

Tradução: "2 em 2 para o novato, Rayan. Um jogador para ficar de olho em todas as semanas de jogos".

Sequência de Everton x Bournemouth

Após o gol de Rayan, que empatou a partida, o Bournemouth conseguiu a virada pouco tempo depois. Aos 64 minutos, Adli voltou a marcar para o Cherrys. Em meio a uma cobrança de falta, lançada à area do Everton, o atacante conseguiu marcar de cabeça.

Posteriormente, a situação dos Toffers piorou quando o lateral Jake O'Brien foi expulso ao parar um contra-ataque do Bournemouth. Ele era o último homem da jogada, e por isso, recebeu cartão vermelho de forma direta.

Com um a menos, o Everton não teve forças para tentar buscar o empate, e assim, o Bournemouth somou mais três pontos na Premier League. A vitória colocou o time de Rayan na 9ª colocação do Campeonato Inglês, com 37 pontos somados.

