Veja o gol de João Pedro em duelo do Chelsea pela Premier League
Atacante brasileiro abriu o placar no duelo contra o Leeds United
O Chelsea vai vencendo o Leeds United por 1 a 0, nesta terça-feira (10), em duelo válido pela 26ª rodada da Premier League, em Stamford Bridge, em Londres (ING). O gol da equipe londrina foi marcado por João Pedro, que, após passe de Cole Palmer, encobriu o goleiro Karl Darlow para abrir o placar na partida.
Como foi o gol de João Pedro pelo Chelsea?
Na marca dos 24 minutos da primeira etapa, em jogada de transição rápida, Cole Palmer encontrou João Pedro invadindo a área entre os zagueiros do Leeds United e fez o passe. Cara a cara com o goleiro Darlow, o centroavante brasileiro teve calma para bater de cavadinha e abrir o placar no Stamford Bridge. Veja o gol abaixo:
Escalação do Chelsea
Sánchez; Gusto, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Andrey Santos e Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández e Estêvão; João Pedro.
Como chegam as equipes?
O Chelsea vive bom momento no Campeonato Inglês e briga por uma vaga no G-4. A equipe comandada por Liam Rosenior chega embalada por quatro vitórias consecutivas na Premier League e ocupa a quinta colocação. Os Blues tentam manter a sequência positiva após a eliminação para o Arsenal na Copa da Liga Inglesa.
O Leeds United, por sua vez, luta contra o rebaixamento. Atualmente na 16ª posição, o time vem de vitória em confronto direto e busca se afastar da zona da degola. No primeiro turno, a equipe de Daniel Farke levou a melhor sobre o Chelsea, vencendo por 3 a 1, resultado que serve de motivação para o duelo em Londres.
Tudo sobre Chelsea x Leeds United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Leeds United
25ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 10 de fevereiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)
🕴️ Árbitro: Robert Jones (ING)
🚩 Assistentes: Wade Smith (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
📺 VAR: John Brook (ING)
