Rayan marca e se redime de erro na Premier League; veja vídeo

O Bournemouth venceu Everton por 2 a 1, nesta terça-feira (10), em duelo válido pela 26ª rodada da Premier League, no Hill Dickinson Stadium, em Londres. O gol do empate da equipe comandada por Andoni Iraola foi marcado pelo brasileiro Rayan, que se redimiu do pênalti que cometeu na primeira etapa.

Como foi o gol de Rayan pelo Bournemouth?

Com o placar em 1 a 0 aos Toffees, aos 16 minutos do segundo tempo, Adrien Truffert recebeu na esquerda e cruzou, com efeito, a área do Everton. Na segunda trave, Rayan apareceu e subiu mais alto que Vitaliy Mykolenko para cabecear e marcar o gol de empate do Bournemouth na partida. Na etapa inicial, o brasileiro havia cometido pênalti em Jarrad Branthwaite, que resultou no gol de Iliman Ndiaye.

Logo na sequência do gol, o Bournemouth virou com Amine Adli, que aproveitou cobrança de falta jogada na área para passar à frente no placar.

Escalação do Bournemouth

Djordje Petrovic; Álex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Alex Scott, Alex Tóth, Ryan Christie; Rayan, Amine Adli e Evanilson

Início de Rayan no Bournemouth

Embora a amostragem seja pequena, Rayan tem um gol e uma assistência em duas partidas feitas com o Bournemouth na Premier League contra Wolverhampton e Aston Villa. As performances do jovem de 19 anos chegam a "assustar" devido ao nível mostrado no campeonato mais competitivo do mundo.

Por conta do grande início de jornada com a camisa do Bournemouth, Rayan é alvo de elogios do técnico Iraola. Após o jogo contra o Aston Villa, o treinador não poupou elogios ao ex-jogador do Vasco, mas disse que o atleta tem pontos a melhorar.

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

- Jogador fantástico. Rayan pode jogar por dentro ou por fora. Quando ele tem espaço, vai no um contra um. É realmente difícil para o defensor. Ele finalizou muito bem. Ainda é um jovem que precisa melhorar algumas coisas.

